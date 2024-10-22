61歲黛咪摩爾美貌依舊 不怕同框29歲瑪格麗特庫利

「懼裂」黛咪摩爾(右)與瑪格麗特庫利出席奧斯卡電影博物館晚宴，兩人都美出新高度。（美聯社）

61歲黛咪摩爾（Demi Moore）新作「懼裂」（The Substance）佳評如潮，黛咪摩爾和29歲瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）日前一同亮麗現身，出席2024奧斯卡 電影博物館 晚宴（Academy Museum Gala），黛咪摩爾完美絕佳的狀態令粉絲驚豔，外界也看好她問鼎奧斯卡最佳女主角席次。

黛咪摩爾飾演的過氣女星「伊莉莎白」過著極度容貌焦慮的悲慘人生，或是瑪格麗特庫利飾演的分裂者「蘇」為了追求青春永駐而不惜一切代價，都讓觀眾無比驚艷。

導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）日前受訪時透露，光為了電影當中的一個場景，竟使用了多達3.6萬加侖（超過13萬公升）的假血漿進行實拍，她表示：「為了要呈現血肉四濺的真實感，我放棄電腦合成影像（CGI）拍攝，選擇以大量假血液來讓觀眾面對既衝擊又寫實的暴力與震撼！」

「懼裂」是柯洛里法吉特繼「浴血狂花」（Revenge）後相隔七年推出的新作，由於描繪社會對女性審美與批判備受熱議，身為編導的她，當被問及為何創作出如此令女性備受檢視的故事時表示，她曾以「40多歲的女性導演且在電影業工作」被放大檢視，甚至和黛咪摩爾所飾演的伊莉莎白一樣，曾經歷過一段與自己「直接、殘酷、暴力」對抗的時期，因此激發她更想以別人無法做到的方式來創作電影。

柯洛里法吉特說：「我真的很想大聲疾呼，我們應該改變這種現狀，努力從這些壓力中解放自己。」