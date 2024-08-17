艾美獎史上頭一遭 父子檔擔任主持人

尤金列維(左)與兒子丹列維 (右)在下個月舉行的電視艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮締造歷史，成為有史以來第一對父子檔主持人。(路透)

以「美國派」(American Pie)系列電影中的父親角色而廣為觀眾喜愛的加拿大 演員尤金列維(Eugene Levy)有子傳承衣缽，而且他與兒子丹列維(Dan Levy)在下個月舉行的艾美獎 (Emmy Awards)頒獎典禮締造歷史，成為有史以來第一對父子檔主持人。

根據美聯社報導，艾美獎主辦單位「電視學院」(Television Academy)主席阿布戈(Cris Abrego)16日公布聲明證實邀請加拿大演員尤金列維與丹列維父子二人出任第76屆艾美獎頒獎典禮主持人：「我們很高興歡迎喜劇天才父子檔擔任主持人，登上艾美獎的頒獎舞台。」

報導指出，列維父子憑藉著熱門影集「富家窮路」(Schitt's Creek)在2020年艾美獎包辦所有七大喜劇獎項，尤金列維榮獲最佳喜劇演員獎；丹列維則獲得最佳喜劇男配角獎以及編劇與導演獎，而且父子同為執行製片，還贏得一座最佳喜劇影集獎。

不過當年因為疫情 緣故，得獎人無法出席頒獎典禮，只能透過轉播在螢幕上亮相，如今終於可以站上頒獎台，多少彌補遺憾，因此列維父子發表聲明表示：「對我們這對加拿大父子而言，今年能夠獲邀出席真正的頒獎典禮並擔任主持人，實在非常振奮。」並補充道：「我們很高興能夠參與盛大的電視活動，共同舉杯慶祝。」

列維父子成為艾美獎有史以來首對父子檔主持人，也是2018年艾美獎邀請電視節目「周六夜現場」(Saturday Night)藝人科林約斯特(Colin Jost)與切麥可切(Michael Che)連袂主持頒獎典禮以來，再次出現的雙人主持搭檔。

報導指出，尤金列維今年不但獲邀擔任主持艾美獎，個人還因為在Apple TV+旅遊實境秀影集「尤金列維的宅老爹旅行」(The Reluctant Traveler With Eugene Levy)精湛演出獲得艾美獎提名。

第76屆艾美獎頒獎典禮9月15日在洛杉磯舉行，由美國廣播公司(ABC)全程轉播，隔天安排在Hulu頻道播出。