麥特戴蒙再秀飆車 凱西艾佛列克讚帥氣

麥特戴蒙（右）、凱西艾佛列克在「鬧事之徒」有許多動作飛車戲。（圖／Apple TV+提供）

麥特戴蒙（Matt Damon）、凱西艾佛列克（Casey Affleck）近期帶來動作喜劇「鬧事之徒」（The Instigator），並接受聯合報專訪，兩人在片中飾演一對個性古怪卻身懷絕技的竊盜搭檔，某次意外招惹腐敗市長、黑幫殺手，上演一連串緊張刺激又幽默的追逐冒險，麥特戴蒙相隔多年重現「神鬼認證」（The Bourne Identity）系列的帥氣飆車，讓凱西艾佛列克也忍不住讚賞「不愧是傑森包恩（Jason Bourne）啊」。

麥特戴蒙與這次擔任監製的班艾佛列克 （Ben Affleck）是相識超過30年的好友，而凱西和小班則是兄弟，三人一起從波士頓 出發至五光十色的好萊塢，麥特戴蒙更笑說「我與小班當時大概20出頭，凱西只有18歲，我們只想完成電影夢，但苦無機會」。

麥特戴蒙提到當時除了寫劇本之外，幾位好友無聊到只能下棋，還加碼爆料「凱西會偷我衣服」，讓凱西只能苦笑回「哪有這種事啊」，至於這次小班僅是幕後工作人員並未演出，兩人也不忘取笑他，「因為他比較紅，就連媒體狗仔都只會拍他」。

雖然兩人合作多部作品，之前的「奧本海默 」（Oppenheimer）、「星際效應」（Interstellar）都沒對到戲，不過彼此依舊默契十足，由於麥特戴蒙負責的動作戲較多，讓凱西也說這部電影的賣點就是要看麥特戴蒙戴蒙的好身手，畢竟他主演過「神鬼認證」系列。麥特戴蒙則自謙已經老了，「22年前第一次拍『神鬼認證』的時候可以跳來跳去打鬥，重來個上百次都OK，但現在連拍一次逃亡戲都很累，有時甚至超喘」。