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花邊教主人設崩壞 懷孕諷「不孕症記者小腹凸」害崩潰

記者陳建嘉／即時報導
布蕾克萊芙莉幾乎在訪問全程都不正眼看待蒂弗拉。(摘自YouTube)
布蕾克萊芙莉幾乎在訪問全程都不正眼看待蒂弗拉。(摘自YouTube)

「花邊教主」布蕾克萊芙莉向來是媒體寵兒，嫁給「死侍」萊恩雷諾斯之後，2人育有4個小孩，家庭和樂，近期主演新片「到我們為止」也熱賣，未料最近知名女記者凱爾斯蒂弗拉秀出8年前訪問布蕾克萊芙莉的影片，以「訪問布蕾克萊芙莉讓我想辭職」為影片，秀出完整版訪問影片，當時布蕾克還嘲諷她小腹隆起，讓有不孕症的她幾乎崩潰。

當時蒂弗拉是因為訪問2016年伍迪艾倫喜劇「咖啡・愛情」而訪問布蕾克，因為布蕾克當時已懷二胎一段時間，小腹明顯隆起，蒂弗拉在訪問前首先恭喜「首先恭喜，妳的小腹隆起囉」，結果布蕾克並未說謝謝，反而立刻回應「也恭喜妳的小腹隆起」，並指著她的肚子，但是蒂弗拉因為有不孕症，所以對這段話相當受傷。

災難的不僅於此，而當蒂弗拉將話題拉回電影，開始詢問電影一套又一套的華服，結果布蕾克眼神轉向一旁的帕克波西，突然表示「工作中每個人都想談論衣服，但我想知道他們是否會問男士關於衣服的問題」，完全把蒂弗拉當空氣，接下來全程幾乎對蒂弗拉不多理會，場面無比尷尬。

相隔多年之後，蒂弗拉才突然將這段4分多鐘的訪談影片完整擺上網路，接受「每日郵報」訪問時，提到自己花了很多時間才重建自信，「我覺得被貶低和忽視，不免懷疑我是否還想再做這類採訪」，更說當時布蕾克一番話讓她徹底崩潰，「老實說，這很傷人，因為我顯然沒有懷孕，而且我永遠也無法懷孕，所以對我來說那句話就像一顆子彈，讓我覺得我很失敗」，並說自己是被邀請去訪問對方，完全沒想到會遭受這種對待。

該影片在外網引起熱議，不過也有不少人聲援，指出訪問布蕾克的經驗非常好，她這次宣傳「到我們為止」也很有親和力，認為蒂弗拉在訪問一開始就踩到地雷問私生活問題，才會招惹對方。

「花邊教主」布蕾克萊芙莉近期意外傳出霸凌女記者。(摘自Instagram)
「花邊教主」布蕾克萊芙莉近期意外傳出霸凌女記者。(摘自Instagram)
「花邊教主」布蕾克萊芙莉以亮麗外型以及幽默口吻，向來是媒體寵兒。(摘自Insta...
「花邊教主」布蕾克萊芙莉以亮麗外型以及幽默口吻，向來是媒體寵兒。(摘自Instagram)

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