力抗阿茲海默 「手札情緣」珍娜羅蘭94歲離世

珍娜羅蘭離世，享耆壽94歲。(路透)

曾獲得奧斯卡榮譽獎的珍娜羅蘭(Gena Rowlands)傳出離世消息，享耆壽94歲，她不僅是名導約翰卡薩維蒂(John Cassavetes)的妻子，兩人合作十部電影，更以「受影響的女人」(A Woman Under the Influence)、「女煞葛洛莉」(Gloria)兩度問鼎奧斯卡影后，就連王家衛拍「重慶森林」也讓林青霞致敬「女煞葛洛莉」的造型，珍娜羅蘭晚年演出浪漫經典電影「手札情緣」(The Notebook)再度廣為年輕影迷所知。

根據「TMZ」報導指出，珍娜羅蘭在加州 印地安泉的家中，在家人的陪伴之下去世，經紀公司也證實此事，並表示她在身為編導的兒子尼克卡薩維蒂(Nick Cassavetes)的陪伴下離世，羅蘭曾於2019年宣告罹患阿茲海默症，這幾年來一直與病症抗爭。

尼克卡薩維蒂拍攝「手札情緣」時，曾力邀已經半息影的母親再度演出，與老牌演員詹姆斯加納(James Garner)一同演出男女主角萊恩葛斯林、瑞秋麥亞當斯 的年老時期，兩人的浪漫對手戲相當精采，只是讓人意外的是，珍娜羅蘭在片中飾演罹患阿茲海默的老者，戲外同樣也受該病症所苦。

珍娜羅蘭從未獲得奧斯卡影后，但曾以「首演之夜」在柏林影展封后，直至2015年才獲得奧斯卡獎 肯定，獲得肯定其終身成就的奧斯卡榮譽獎，她上台時感性表示「知道做一個演員最棒的事情是什麼嗎？不是在過一次人生，而是無數個不同的人生」。

珍娜羅蘭1954年與約翰卡薩維蒂步入禮堂，夫妻情分直到約翰卡薩維蒂1989年過世才斷，兩人育有三名子女。她2012年再婚，嫁給商人佛瑞斯特(Robert Forrest)。珍娜羅蘭曾在訪談中談到表演工作和獨立電影時說：「生活不好過，但它是如此令人興奮和美好，因為你在做你真正想做的事情。」