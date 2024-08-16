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接棒雪歌妮薇佛 史派妮卡莉甩童年陰影「抗異形」

記者陳建嘉／綜合報導
卡莉史派妮接棒「異形」系列雪歌妮薇佛，成為新一代的女英雄「小雨」。(圖／二十世紀影業提供)
卡莉史派妮接棒「異形」系列雪歌妮薇佛，成為新一代的女英雄「小雨」。(圖／二十世紀影業提供)

26歲卡莉史派妮(Cailee Spaeny)帶來主演新片「異形：羅穆路斯」(Alien: Romulus)，日前接受本報專訪，提到自己與「異形」的淵源，她笑稱小時候有一次媽媽不在家，爸爸突想看一部有「外星人」的恐怖片，竟還問她要不要一起看，結果看完後當晚害她狂作惡夢，更笑說：「異形破胸而出的那段戲完全嚇死我，我爸害我有心理創傷耶」。

話雖如此，卡莉史派妮仍很開心接棒雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver)，成為新一代的異形剋星，雖然小時候無比害怕，但隨著年紀增長，她後來也成為「異形」的大粉絲，「我每一集都看過好幾遍，從沒想過有一天我也可以成為對抗異形的人」。提到最喜歡的台詞，她的首選當然是「異形2」的「遊戲結束了，老兄，遊戲結束了」，「這句話甚至是我的口頭禪，我從小跟別人聊天，動不動就會念出這句台詞」。

可惜的是，她從影至今還未遇過雪歌妮薇佛，由於雪歌妮薇佛演出該系列已有大半輩子，早就表態「要將機會留給年輕人」，所以卡莉當然也無緣接收她的拍片建議，「雪歌妮薇佛完全就是我的偶像，我真的很希望有一天能與她聊聊，她不只是『異形』系列的活招牌，也是一名傑出的演員，她對社會運動、慈善事業的關注，更讓我肅然起敬」。

這次「異形：羅穆路斯」的故事時間點設定在「異形」與「異形2」之間，同時也是系列作的第七部電影，不過卡莉強調即使不是「異形」系列粉絲，也完全能夠享受其中，「有很多致敬前幾集的小彩蛋，老影迷會很開心，但如果不了解也沒關係，因為我們完全是以粉絲心態拍攝這部電影，就是為了拍出一部讓大家都喜歡的科幻動作片」，更誇讚新任導演費德阿瓦雷茲非常有才華，「我們的風格有點懷舊、有點黑暗，但同時也保有刺激的動作槍戰，以及恐怖的異形追逐，當作一部獨立電影來看，也是非常棒的」。

雪歌妮薇佛演出異形系列大半輩子，成為很多人的偶像。(圖／二十世紀影業提供)
雪歌妮薇佛演出異形系列大半輩子，成為很多人的偶像。(圖／二十世紀影業提供)

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