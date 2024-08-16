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艾倫狄珍妮賣豪宅狠賺 2年獲利2000萬

編譯俞仲慈／綜合報導
艾倫狄珍妮離開演藝圈後，正在進行告別巡迴演出。(路透資料照片)
艾倫狄珍妮離開演藝圈後，正在進行告別巡迴演出。(路透資料照片)

脫口秀藝人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)雖然淡出螢光幕，依然生財有道，最近以9600萬元高價出售位於加州的豪宅，不到兩年就獲利超過2000萬元。

根據華爾街日報取得的資料，狄珍妮與妻子波蒂亞德羅西(Portia de Rossi)2022年以7000萬元價格，買下聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara County)卡平特里亞市(Carpinteria)占地10英畝的豪宅，創下當地有史以來最大筆房地產交易。

不到兩年時間，狄珍妮又以9600萬元高價轉手賣給礦業鉅子弗里德蘭(Robert Friedland)相關法人機構，輕鬆進帳超過2000萬元。

報導指出，這棟三層樓的豪宅面積超過9000平方呎，有五間臥室與八間衛浴，室內裝潢氣派，還有水療中心、露臺以及大型衣帽間；而且豪宅位於鄰近聖塔芭芭拉與蒙特斯托(Montecito)海岸懸崖邊，擁有私人海灘可以俯瞰太平洋壯麗景色。

值得一提的是，包括影星凱文科斯納(Kevin Costner)、知名製片喬治盧卡斯(George Lucas)等好萊塢名流富豪，也選在卡平特里亞市置產定居而有「名人之鄉」的美譽。

根據房地產交易資料顯示，狄珍妮似乎與弗里德蘭互換房屋，她以3200萬元買回今年稍早以相同價格出售給弗里德蘭的一棟百年老屋，占地8英畝並另外以600萬元價格買下隔壁占地3英畝的空地。

今年7月間，狄珍妮宣布，Netflix播出的特輯停播後告別演藝圈，這位66歲脫口秀藝人目前正在進行告別巡迴演出「艾倫背水一戰」(Ellen's Last Stand...Up)，也是見證狄珍妮謝幕的最後機會。

由狄珍妮主持長達19季的「艾倫愛說笑」(The Ellen DeGeneres Show)因為前員工指控製作單位為「有毒職場」，已於2022年落幕；而且4月間，狄珍妮在洛杉磯演出時，還開玩笑表示自己因為「生性刻薄」而被「踢出演藝圈」。

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