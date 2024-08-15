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瑪丹娜66歲生日放閃 甜挽小37歲男友遊義

編譯俞仲慈／綜合報導
瑪丹娜曾貼出兩人親密照。（取材自Instagram）
瑪丹娜曾貼出兩人親密照。（取材自Instagram）

流行天后瑪丹娜(Madonna)最近被媒體拍到她手挽著小37歲的新男友、足球運動員莫里斯(Akeem Morris)，出現在義大利菲諾港(Portofino)街頭，公開放閃，成為眾人關注焦點。

根據每日郵報報導，在8月16日66歲生日前，瑪丹娜與現年28歲新男友莫里斯來到義大利度假慶生。

一頭茂密金色長髮的瑪丹娜，穿著一襲黑色蕾絲長裙外搭同款長罩衫，脖子、手腕配戴多款金色項鍊、手鐲，腳上穿著黑色平底鞋，悠哉地挽著身旁男友手臂，漫步街頭、沿途參觀景點。

根據報導，莫里斯是牙買加出生的足球運動員，2022年8月與瑪丹娜拍攝Paper雜誌封面，進而譜出這段跨越37歲年齡差距的戀曲，而且瑪丹娜對這段戀情刻意高調處理，似乎有意驗證愛情可以跨越年齡。

瑪丹娜迎來66歲生日。（取材自Instagram）
瑪丹娜迎來66歲生日。（取材自Instagram）

今年7月間，瑪丹娜在Instagram上傳兩人親密照片，其中一張是兩人一起躺在沙發，同時男友單手放在天后乳溝，瑪丹娜發文寫道：「慶祝7月4日！一年前的今天，我剛從危及性命的病痛中活下來，出院回家後，我在後院拿著一根炮竹，幾乎無法站起來。」並補充道：「我奇蹟般康復，度過美好一年，感謝上帝，生命如此美好！」

瑪丹娜大膽放閃的行徑不止於此，日前還將個人赤裸上半身的照片公諸於世，照片上僅以長髮與項鍊遮住胸部的瑪丹娜坐在男友大腿上，露出一臉曖昧表情，讓2000萬名粉絲驚呆。

報導指出，瑪丹娜原定去年7月15日起在加拿大溫哥華舉行巡迴演唱會，不料6月下旬瑪丹娜因「嚴重細菌感染」住進加護病房搶救，演唱會被迫延後三個月。

去年12月在布碌崙(Brooklyn，布魯克林)巡迴演唱時，這位流行天后半開玩笑表示：「只有當我快死的時候，才有辦法讓我所有孩子齊聚一堂。」

根據報導，瑪丹娜與前男友兼健身教練李歐(Carlos Leon)育有27歲長女盧爾德(Lourdes)，與英國製片兼導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)育有23歲長子洛可( Rocco)並且又收養四名子女。

瑪丹娜 義大利 足球

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