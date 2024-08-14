生前罹阿茲海默症 「手札情緣」珍娜羅蘭94歲離世

珍娜羅蘭離世，享耆壽94歲。(美聯社)

曾獲得奧斯卡榮譽獎的珍娜羅蘭，今日傳出離世消息，享耆壽94歲，她不僅是名導約翰卡薩維蒂的妻子，兩人合作10部電影，更以「受影響的女人」、「女煞葛洛莉」兩度問鼎奧斯卡影后，就連王家衛拍「重慶森林」也讓林青霞致敬「女煞葛洛莉」的造型，珍娜羅蘭晚年演出浪漫經典電影「手札情緣」再度廣為年輕影迷所知。

根據「TMZ」報導指出，羅蘭茲在加州 印地安泉的家中，在家人的陪伴之下去世，經紀公司也證實此事，並表示她在身為編導的兒子尼克卡薩維蒂的陪伴下離世，珍娜曾於2019年宣告罹患阿茲海默症，這幾年來一直與病症抗爭。

尼克卡薩維蒂拍攝「手札情緣」時曾力邀已經半息影的母親再度演出，與老牌演員詹姆斯加納一同演出男女主角萊恩葛斯林、瑞秋麥亞當斯 的年老時期，兩人的浪漫對手戲相當精彩，只是讓人意外的是，珍娜羅蘭在片中飾演罹患阿茲海默的老者，戲外同樣也受該病症所苦。

珍娜羅蘭(右)與詹姆斯加納當年在「手札情緣」飾演男女主角的年老時期。(摘自IMDb)

珍娜從未獲得奧斯卡影后，但曾以「首演之夜」在柏林影展封后，直至2015年才獲得奧斯卡獎 肯定，獲得肯定其終身成就的奧斯卡榮譽獎，她上台時感性表示「知道做一個演員最棒的事情是什麼嗎？不是在過一次人生，而是無數個不同的人生」。