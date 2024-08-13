潔美李獲頒迪士尼傳奇 「辣媽辣妹」21年後再合體
影星潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)11日在迪士尼官方粉絲俱樂部的D23粉絲大會(D23 Expo)上，獲頒「迪士尼傳奇」(Disney Legend)獎，當年在賣座電影「辣媽辣妹」(Freaky Friday)中飾演寇蒂斯女兒的琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)也出席這一重要場合。
琳賽蘿涵上台向觀眾介紹潔美李寇蒂斯的經典角色：「我有幸與潔美李寇蒂斯合作，她的魔力在於她的永不過時。她飾演的每個角色都不同，而她總是能為角色帶來一些獨特的特色。我很榮幸人生能有潔美李寇蒂斯這樣的朋友，並且很幸運能與我如此敬佩的女性合作。」
2003年「辣媽辣妹」創下票房佳績，暌違21年終於將推出續集，琳賽蘿涵、潔美李寇蒂斯將再度飾演安娜(Anna)、泰絲·柯爾曼(Tess Coleman)母女檔，但大部分電影情節保密中。
不過迪士尼仍透露了一些故事細節，續集故事發生在泰絲(潔美李寇蒂斯飾)、安娜(琳賽蘿涵飾)母女兩人靈魂意外交換事件過後多年，女兒安娜如今已為人母，除了自己的女兒，還有另一個即將成為其繼女的孩子，面臨兩個家庭融合的挑戰，泰絲和安娜發現當年的事件可能再度重演。
潔美李寇蒂斯和琳賽蘿涵的合影在X平台公開，貼文寫到：「柯爾曼家回來了！將於2025年上映！辣媽辣妹續集現正製作中！」
馬克哈蒙(Mark Harmon)、查德麥可莫瑞(Chad Michael Murray)、克里斯蒂娜懷道爾(Christina Vidal Mitchell)、海莉哈德森(Haley Hudson)、宋靜秀(Lucille Soong)、史蒂芬托波羅斯基(Stephen Tobolowsky)和趙家玲(Rosalind Chao)等原班人馬也都將回鍋演出；新加入的演員包括茱莉亞巴特斯(Julia Butters)、曼尼賈辛托(Manny Jacinto)和索菲亞漢門斯(Sophia Hammons)。
上一則
舒淇首執導演筒 重回「最美天橋鏡頭」取景
下一則
FB留言