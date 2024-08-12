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好萊塢維持婚姻秘訣 明星夫妻流行分房睡

編譯徐薏茹／綜合報導
葛妮絲派楚曾透露與丈夫布萊德佛查克分開睡的情況。（路透資料照片）
葛妮絲派楚曾透露與丈夫布萊德佛查克分開睡的情況。（路透資料照片）

近年來選擇分房睡的伴侶愈來愈多，許多人稱分開睡可以讓感情更長久。這一現象被稱作「睡眠離婚」(sleep divorce)，雙方不僅能享有更好的休息品質，還有助於伴侶更加珍惜與彼此相處的時光，讓感情更穩固。在離婚猶如換衣服的好萊塢，許多銀色夫妻都透露，分房睡是維繫婚姻久長的秘訣，有些人甚至還考慮分開住。

葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)曾讚揚分房睡的好處，2019年她接受「星期日泰晤士報」(The Sunday Times)訪問時透露與丈夫布萊德佛查克(Brad Falchuk)分開睡的情況。

這對夫婦2018年9月結婚後，仍各自住在自己的房子，這是親密關係教練的建議。

葛妮絲派楚解釋，布萊德佛查克每周有3天住在自己的房子，陪伴與前妻蘇珊布基尼克(Suzanne Bukinik)的兩個小孩。其他4晚會到葛妮絲派楚的家過夜，親密關係教練建議這樣做可以讓他們的感情保持新鮮感。

葛妮絲派楚說：「我所有的已婚朋友都說，我們的生活方式聽起來很理想，我們不應該改變這樣的生活。」

2020年時她仍讚賞這一做法，「我想這確實有助於保持神祕感，也保持了這個人有他自己生活的想法。」

一年後這對夫婦不再分房住，葛妮絲派楚解釋：「我們花了1年時間讓大家適應，再讓生活塵埃落定。」

此外，「X檔案」吉蓮安德森(Gillian Anderson)也公開談論與情人彼得摩根(Peter Morgan)分開住的好處，兩人曾戀愛4年，2020年分手，去年舊情復燃。

2020年吉蓮安德森甚至說，和彼得摩根同居將使他們的感情終結，「我和我的伴侶不住在一起，如果我們住在一起，那將會是我們關係的結束，現在這種方式很好，我們聚在一起時感覺很特別。」

她表示分開住的其中一大好處是，可以看著「躺在我伴侶地板上的褲子然後跨過去，不需要覺得我需要去收拾。」

吉蓮安德森曾公開談論與情人分開住的好處。（路透資料照片）
吉蓮安德森曾公開談論與情人分開住的好處。（路透資料照片）

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