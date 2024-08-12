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阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗

記者黃保慧／綜合報導
阿湯哥為奧運閉幕帶來精彩表演。（路透）
阿湯哥為奧運閉幕帶來精彩表演。（路透）

2024年奧運閉幕，奧運會旗由巴黎遞交給下屆2028年主辦單位洛杉磯。而湯姆克魯斯(Tom Cruise)就如日前媒體報導一樣，在「不可能的任務」經典配樂響起後亮相，精采演出交接過程，隨後阿湯哥也在自己的IG拍攝一張由上往下的帥氣俯瞰畫面，並寫下「謝謝你，巴黎，現在出發去洛杉磯吧」。

美國27歲R&B歌手H.E.R.現身演唱美國國歌，隨後響起「不可能的任務」經典配樂，湯姆克魯斯展現如電影般特技從天而降，接走奧運會旗騎重機離場，伴隨著搖滾樂團「嗆辣紅椒」的音樂，現場並播放預錄阿湯哥空降在洛杉磯的影片，更在好萊塢知名地標上加上奧運五環，象徵他已經將奧運旗遞交給下一個主辦單位，為表演掀起另一高潮。

其實湯姆克魯斯早從前一周便有媒體報導他將現身奧運閉幕式，不過奧運閉幕式從未正面回應此事，僅表示會有美國知名人士現身，如今他帶著精彩演出亮相。

湯姆克魯斯主演「不可能的任務」系列，在片中挑戰各式各樣的特技，更曾於「不可能的任務4：鬼影行動」爬上杜拜塔，並於「不可能的任務6：全面瓦解」在2萬5000英尺的高空，親自挑戰專業的HALO跳傘，敬業程度讓人肅然起敬。

唱完美國國歌後高潮再起，電影「不可能的任務」（Mission Impossible）熟悉旋律響起，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從空垂降而下引起現場一陣歡呼，並一路跑上舞台，拿到會旗後騎車離開。

接著穿插預錄好的影片，湯姆克魯斯帶著會旗象徵性的經過巴黎街道、穿越著名地標好萊塢、最後送抵洛杉磯。

最後的表演則由美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）也以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

阿湯哥在自己的社交平台貼出一張在奧運閉幕現場的帥照。（取材自Instagram）
阿湯哥在自己的社交平台貼出一張在奧運閉幕現場的帥照。（取材自Instagram）

奧運 湯姆克魯斯 洛杉磯

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