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蝙蝠俠男神 喬瑟夫高登李維在台帥氣開球圓夢

記者黃保慧／綜合報導
喬瑟夫高登李維穿上台灣「富邦悍將」11號球衣開球。（記者吳致碩／攝影）
喬瑟夫高登李維穿上台灣「富邦悍將」11號球衣開球。（記者吳致碩／攝影）

好萊塢巨星喬瑟夫高登李維(Joseph Gordon Levitt )演過多部經典電影「全面啟動」、「黑暗騎士：黎明昇起」、「戀夏500日」等，成為不少影迷心中的男神，他日前赴台灣出席亞洲區塊鏈高峰會，又受邀到「富邦悍將」球場開球，這也是繼去年韓哥後，再度有好萊塢巨星蒞臨。他會後受訪時，表示除了站上投手丘一圓棒球夢，也很開心與自己很尊敬的唐鳳交流，說道：「啟發我很多靈感！」

喬瑟夫這次帶著家人一起赴台2周，認為台灣最美的風景就是善良又熱情的人，至於美食，他品嘗了臭豆腐，直呼：「味道很特別！」最讓他感到有趣的是台灣水果，因種類多樣，不少水果在美國都吃不到，他特別提到釋迦很美味。語畢他接過朋友遞上的書，是由美國經濟學家衛谷倫和唐鳳所撰寫的新書「多元宇宙：協作技術與民主的未來」，並表示與唐鳳交流啟發很多靈感。

其實喬瑟夫與台灣連結不少，2020年就在臉書發起「台灣面孔」企畫，徵求台灣人民臉孔的代表照來做成影片，對此他說：「很欣賞台灣人團結精神，之後也非常願意集結一些影片，分享台灣的美景。」他也提到雖然現在是數位化時代，透過網路交流很容易，但人與人見到面的溫度無法取代，所以親自來到台灣變得如此重要。

而曾演過電影「棒球天使」的他，站上投手丘、穿上悍將11號球衣開球，他開心說：「可以在棒球場開球，對我來說是夢想開真，我從小就是棒球迷，我爸爸今天也在這裡，他常帶我去道奇球場看球。」

他認為棒球是可以凝聚人心的運動，被問到最喜歡的棒球選手，喬瑟夫笑說：「現在的第一名當然是大谷翔平。」至於自己的開球表現，他謙虛表示球速不夠快，為自己打62分，「希望下次再來，超越自己的成績」。

好萊塢 釋迦 大谷翔平

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