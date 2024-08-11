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凱文科斯納退出「黃石公園」 蜜雪兒菲佛接棒衍生劇

編譯俞仲慈／綜合報導
近年似乎淡出大螢幕的蜜雪兒菲佛，即將轉戰小銀幕，自製自演「黃石公園」衍生影集「麥迪遜」。(美聯社)
近年似乎淡出大螢幕的蜜雪兒菲佛，即將轉戰小銀幕，自製自演「黃石公園」衍生影集「麥迪遜」。(美聯社)

人氣西部電視影集「黃石公園」(Yellowstone)因為男主角凱文科斯納(Kevin Costner)宣布退出，片商日前宣布推出衍生劇「麥迪遜」(Madison)，並邀請蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)擔任製片和參與演出。

根據今日美國(USA TODAY)報導，MTV Entertainment Studios和101 Studios宣布66歲蜜雪兒菲佛將擔任「黃石公園」衍生影集「麥迪遜」的執行製片並擔綱主演。

「麥迪遜」背景設定在現代，劇情圍繞在「蒙大拿州中部麥迪遜河谷一個紐約家族的興衰歷史與親情關係」，催生「黃石公園」的泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)則應邀擔任「麥迪遜」的執行製片。 

派拉蒙全球聯席執行長麥卡錫(Chris McCarthy)表示：「蜜雪兒菲佛是一位傑出演員，她為每個角色注入情感深度、真實與優雅。」並強調：「她是延續泰勒謝里丹『黃石公園』最新衍生劇『麥迪遜』最完美的主角。」

報導指出，凱文科斯納主演的「黃石公園」2018年首播至今，已經邁入第五季並預定今年11月10日播出最後一集。

今年6月，凱文科斯納透過社交媒體表示，為專注於個人電影事業，宣布退出「黃石公園」而且不會再飾演劇中主角達頓(John Dutton)：「我只是意識到我無法在第五季之後繼續演出，也不可能重返『黃石公園』。」 

謝里丹去年向「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)坦承對於凱文科斯納退出感到失望，但仍強調：「電影是他的重中之重，他必須全神貫注。」

凱文科斯納宣布退出人氣西部電視影集「黃石公園」。(取材自IMDb)
凱文科斯納宣布退出人氣西部電視影集「黃石公園」。(取材自IMDb)

黃石公園 蜜雪兒 麥卡錫

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