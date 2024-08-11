迪士尼曝重磅計畫 動畫電影熱門續集連番上

「白雪公主」是迪士尼真人改編動畫的重頭戲，找來蓋兒加朵飾演新一代「壞皇后」。(取材自自YouTube)

兩年一度的迪士尼 D23博覽會盛大開幕，首日公布許多重磅消息，影史賣座冠軍「阿凡達」將於2025年底推出第三集，導演詹姆斯卡麥隆率領男女主角山姆沃辛頓、柔伊莎塔娜揭幕，並宣布新片名是「Avatar: Fire and Ash（阿凡達：火與灰燼）」，更霸氣表示，「這會是你們從未看過的潘朵拉星球」。

卡麥隆提到最新一集故事將緊接在「阿凡達：水之道」之後，讓主角傑克一家人會遇到前所未有的危機，並會出現全新種族「灰燼族」，「相對於上一集的主軸『水』，這一集的重點則是『火』，情感會更豐富，特效會更精彩」，也證實楊紫瓊、坎城影帝大衛休利斯都會加入，但劇情目前仍一切保密。

迪士尼最新真人版動畫電影「白雪公主」也公布最新預告，「神力女超人」蓋兒加朵的壞皇后扮相首度曝光，金球獎 影后瑞秋曾格勒化身真人版白雪公主，蓋兒笑稱自己的女兒們一直都是系列粉絲，二女兒得知她並非演白雪公主時還一度感到失望，結果大女兒竟說「好適合啊」，讓她只能苦笑。

此外，潔美李寇蒂斯、琳賽蘿涵相隔21年，再度合作奇幻喜劇續作「辣媽辣妹2」，也將於明年上映。