「陰間大法師」回來了 睽違36年…深情獻唱老情歌

米高基頓回歸「陰間大法師 BEETLEJUICE」飾演陰間大法師。(圖／華納兄弟提供)

鬼才大導提姆波頓暌違30多年推出「陰間大法師」正宗續作「陰間大法師 BEETLEJUICE」，維持他一貫的怪誕又詼諧的幽默風格，恰逢七夕情人節，陰間大法師也一展歌喉，深情獻唱理查馬克斯的經典情歌「Right Here Waiting」，向他愛的莉蒂亞展現至死不渝的浪漫愛情。

除了米高基頓之外，「莉蒂亞迪茲」薇諾娜瑞德、「笛麗雅迪茲」凱薩琳奧哈拉回歸演出，也找來以影集「星期三」珍娜奧特嘉加入，演出莉蒂亞的女兒「亞斯翠」，故事圍繞著迪茲家族祖孫三代人，在通往來世的入口不小心被打開之後，他們的生活就被陰間大法師搞得天翻地覆，而在七夕前夕又有難得深情又搞笑的獻唱，令人絕倒。

第一部在1988年上映後，導演提姆波頓憑著獨特的視覺效果和笑梗，讓全球觀眾大為驚艷，獲得巨大的成功，製作團隊多年來也都有在討論續集的可能性，他說：「在第一部電影推出之後，我們對於拍一部續集電影進行了大量討論，這麼多年來也有各種不同的點子，但是卻沒有什麼真正打動我的點子。所以在過了這麼長的時間之後，真正讓我感興趣和感到興奮的是…人生。」

本集中，仍有導演提姆波頓一貫的怪誕又詼諧的幽默風格，迪茲家族祖孫三代人的故事，尤其是莉蒂亞和亞斯翠這對母女的關係其實才是這整部電影的感情核心。導演提姆波頓說：「迪茲一家人在這麼長的時間內發生了什麼事？對我來說，你就要開始運用自己的生活經歷去想像她經歷了什麼事。莉蒂亞當年是一個古怪叛逆的少女，但是當她長大成人之後發生什麼事？她有小孩嗎？她建立了什麼關係？她成為了什麼樣的人？隨著我們年紀增長，人生也發生重大改變之後，我們就可能建立了全新的人際關係，也可能有了小孩，這些都是我們人生中會發生的事情，也是讓我重新再對這個故事感到興趣的核心。」