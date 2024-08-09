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體重降、手顫抖 「星戰」女星蕾德莉罹甲狀腺疾病

娛樂新聞組／綜合報導
英國女演員黛西蕾德莉。（美聯社）
英國女演員黛西蕾德莉。（美聯社）

主演好萊塢科幻大片「星際大戰」（Star Wars）後傳三部曲而成名的英國女演員黛西蕾德莉（Daisy Ridley），近期自曝2023年被診斷出葛瑞夫茲氏病（Graves' disease），導致自體免疫功能失調，影響甲狀腺激素分泌。

中央社引述法媒報導，32歲的黛西蕾德莉在美國雜誌「婦女健康」（Women'sHealth）6日刊登的一篇文章中指出，2023年驚悚電影「喜鵲」（Magpie）拍攝結束後，她感到異常疲憊和暴躁。

她表示，起初她因出演的角色狀態緊繃，而對體重下降、手部顫抖等症狀不以為意。「我當時想著，好吧，我剛飾演一個壓力相當大的角色，那大概是我感覺這麼糟的原因。」

但與醫生討論症狀後，最終卻確診為葛瑞夫茲氏病。

根據歐洲甲狀腺協會（ETA），葛瑞夫茲氏病為導致甲狀腺機能亢進最常見原因，且女性較男性易患病。

英國國民健保署（NHS）網站指出，葛瑞夫茲氏病的病因尚不清楚，好發於年輕或中年女性，具有家族遺傳傾向。

其他曾患葛瑞夫茲氏病的知名人士包括嘻哈教母蜜西艾莉特（Missy Elliott）及前美國第一夫人芭芭拉‧布希（Barbara Bush）。

黛西蕾德莉說：「我們都看過統計數據指出女性未被診斷或診斷不足，應該學會接受說出『我真的感覺很不好』，而不是『我很好，我很好，我很好』。」

現為素食者的黛西蕾德莉表示，自確診後她已將麩質攝取減至最低，並改變其他生活方式。

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