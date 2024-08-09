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「神奇」罕病兒已20歲 柯林法洛創基金會支持照護

編譯尤寶琪／綜合報導
柯林法洛分享與20歲兒子詹姆斯的生活情況。（視頻截圖）
柯林法洛分享與20歲兒子詹姆斯的生活情況。（視頻截圖）

好萊塢知名影星柯林法洛(Colin Farrell)，為了他兒子成立一個全新基金會，專門幫助智力「失能」(disability)者。

這位48歲的奧斯卡提名演員，創辦「柯林法洛基金會」(Colin Farrell Foundation)，根據其基金會官網，它們「致力於透過教育、認知、宣傳和創新項目，來改變智力失能者和其家庭的生活」。柯林法洛則是該組織的主席。

根據7日出版的「眾生相雜誌」(People Magazine)，柯林法洛討論到該基金會並分享與他20歲兒子詹姆斯的生活情況；詹姆斯是柯林法洛與前模特兒女友金(Kim Bordenave)的兒子，並在小時候被診斷患有神經遺傳性疾病「天使綜合症」(Angelman syndrome)。

根據妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)，天使綜合症是一種罕見且無法治癒的疾病，會導致「發育遲緩、言語和平衡問題、精神殘疾，有時還會導致癲癇」，其症狀包括，智力失能、語言障礙、行走困難。

柯林法洛告訴「眾生相雜誌」，他兒子在嬰兒時期「非常安靜」，且發育經常到不了里程碑標準；他一開始被誤診為腦性麻痺(Cerebral Palsy)，後來醫生才確定他是患有天使綜合症。

在「眾生相雜誌」的訪問影片中，柯林法洛回憶看到兒子在四歲生日前成功邁出第一步時，忍不住落淚，因為他被告知說詹姆斯「可能永遠不會走路」，那是一個非常情緒化的時刻。

這位演員接著說，他不會說話的兒子過著「美好的生活」，是一個「快樂的年輕人」，並補充說：「我每天都為他感到驕傲。我只是覺得他很神奇。」

柯林法洛表示，他長久以來一直都希望能為智力失能兒童家庭成立一個基金會，確保他們能夠「獲得應有的支持」；擔心兒子長大後是否會得到所需的支持，尤其是如果他或金發生什麼事的恐懼，也是激勵他成立基金會的另一個原因。

好萊塢知名影星柯林法洛。(路透)
好萊塢知名影星柯林法洛。(路透)

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