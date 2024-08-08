JK羅琳頻質疑林郁婷性別 劉思慕怒開砲

JK羅琳近日頻頻質疑女性運動員性別。(路透資料照片）

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，頂著比賽與輿論壓力挺進四強，許多人為她加油，更為她抱不平，更遭到「哈利波特 」作者JK羅琳 轉貼文章接連影射她是「跨性別 選手」，國際奧會則發出聲明指出參加比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡，如今就連漫威男星「尚氣」劉思慕都對JK羅琳的言論不滿，「她一再強調一些非常危險的反跨性別言論，這些言論確實影響了我生活中的人，包括親密的朋友」，更直言「不喜歡現在的她」。

媒體「Buzzfeed」的Thread發文，提問「有哪些名人本來是你的偶像，但現在已經不是了，為什麼？」其中竟赫見劉思慕在底下留言，並且點名JK羅琳，「我對JK羅琳的網路言論很無感」，並說很多人都會草率下結論，輕易將矛頭指向不應該被這樣對待的人，最後更發文，「我喜歡哈利波特，我討厭網路霸凌，但我不喜歡現在的JK羅琳」，顯見對於JK羅琳近日的跨性別言論感到不滿。

「尚氣」劉思慕發文抨擊JK羅琳。（圖／漫威影業提供）

JK羅琳先前發文包括台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，並且語出驚人喊「好瘋狂」、「扼殺女性」，遭受抨擊後再度發文，引用媒體評論，改為猜測選手們可能是「性發展障礙」，也就是舊稱的「雙性人」，更抨擊「無法改變出生的方式，但可以選擇不要作弊」，引發全球網友熱議。

JK羅琳在社群平台X發文，提到最近不少網友到她帳號貼出許多運動型女性的照片「教育」她，告訴她並非所有女生都長的跟芭比娃娃一樣，但她說，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣，我看得出其中的差別，而你們看起來很可笑。」

現年28歲的林郁婷在巴黎奧運57公斤級4強賽，抱著病體出賽，仍以壓倒性的5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，成為台灣首名闖進奧運拳擊金牌戰的選手。改寫台灣拳擊在奧運的最佳戰績。