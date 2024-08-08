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MTV音樂錄影帶大獎提名公布 泰勒絲入圍10項大贏家

記者陳建嘉／綜合報導
泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(路透資料照片)
泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(路透資料照片)

2024年MTV音樂錄影帶大獎公布提名名單，流行天后泰勒絲(Taylor Swift）自從去年成為大贏家之後，今年則再度入圍年度最佳音樂錄影帶、年度藝人等10項大獎，而她最近正在歐洲舉辦巡迴演唱會，場場秒殺，是年度最風光歌手，BLACKPINK Lisa推出個人新曲「ROCKSTAR」也將問鼎4項大獎，證明即便單飛依舊超人氣。

BLACKPINK Lisa入圍MTV音樂錄影帶大獎4項大獎。（取材自Insta...
BLACKPINK Lisa入圍MTV音樂錄影帶大獎4項大獎。（取材自Instagram）

去年泰勒絲入圍11項，最後贏得9項大獎，「Anti-Hero」更4度拿下「年度最佳音樂錄影帶」，持續保持拿下最多次該獎項的紀錄，如果今年再拿獎，她將第5度抱回獎座，打破自己寫下的傲人紀錄，此外，泰勒絲目前已在該獎項拿下23座個人獎項，這次則有望打破碧昂絲（Beyonce）共計30座獎的紀錄，據悉，主辦單位希望能邀請泰勒絲到場表演，但目前仍在洽談。

至於與泰勒絲合作新曲「Fortnight」的串流霸主巨星馬龍（Post Malone）則以9項提名緊追在後，亞莉安娜(Ariana Grande)、饒舌之神阿姆Eminem）以及近期氣勢如虹的莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則分別以6項位居第3。

近年在歐美音樂界大有斬獲的BTS防彈少年團及BLACKPINK，雖然團體並未發表新作，不過BTS成員柾國與BLACKPINK Lisa都有推出個人作品，Lisa曬黑皮膚、展現狂野造型的新曲「ROCKSTAR」推出以來獲得不少好評，Lisa更一舉入圍「最佳K-POP」、「最佳編舞」等4項大獎，柾國則獲得「最佳K-POP」等2項提名。MTV音樂錄影大獎典禮預計將在9月10日於紐約舉辦。

泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(歐新社資料照片)
泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(歐新社資料照片)

泰勒絲 入圍 BLACKPINK

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