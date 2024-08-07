裘莉越裔養子車禍 離開加護病房 復健路漫長

安潔莉娜裘莉(左)和越南裔養子帕克斯(右)早前出席金球獎頒獎典禮。（美聯社資料照片）

奧斯卡得主安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的20歲越南 裔養子帕克斯(Pax)在洛杉磯 街頭騎電動自行車時撞上前面驕車，身受重創，經搶救終於脫險境、離開加護病房，接下來將有一段漫長的復健之路。

消息人士透露， 帕克斯受到複雜創傷，正展開漫長的物理治療，他和49歲的母親對急救人員迅速採取行動及出色的醫療護理深表感謝。

帕克斯出車禍以來，裘莉始終陪伴在他以及他的其他兄弟姐妹身邊；他們非常親密，持續探望並提供協助。

帕克斯的父親布萊德．彼特(Brad Pitt)和孩子們關係疏遠； 60 歲彼特的代表拒絕回應是否打算探望兒子。

消息人士說，目擊者發現帕克斯撞車後躺在地上毫無生氣，最初以為他死亡；醫護人員趕到現場後搶救，帕克斯才恢復意識。

據報載，帕克斯先前已多次出車禍；他的朋友們覺得帕克斯太魯莽，為他擔心，並稱帕克斯是問題孩子，母親裘莉盡心盡力從旁協助。

執法部門稱，車發時帕克斯騎車到十字路口，撞上已停下等紅燈的汽車後面；據報導，汽車司機下車檢查受傷的帕克斯。

人們經常看到帕克斯最近在洛杉磯騎著Talaria Sting R MX4 電動自行車；目前尚不清楚出車禍時是否騎著這輛自行車。他在公共場合騎自行車時被拍到的照片顯示沒有戴安全帽。

據報導，帕克斯車禍地點是在他母親住所附近。

帕克斯出生於越南，三歲時被裘莉收養，據報導，他與其他同樣被領養的兄弟姐妹關係親密。

據稱，皮特2016年在一架私人飛機上毆打其中一個孩子，三個年齡較大的孩子之後都與皮特疏遠；事件過後，有關單位進行調查，並未提出任何指控。

裘莉與皮特已合法離婚，但仍針對法國米拉瓦爾(Miraval)葡萄園的出售問題爭執不休。