觀影說劇╱異形相隔7年回歸 頂級掠食者現身

「異形：羅穆路斯」是今年最不可錯過的大片之一。（圖／二十世紀影業提供）

「異形」系列電影不但獲得票房肯定，還贏得奧斯卡 視覺特效獎並榮登百大驚悚電影，如今時隔7年，名導雷利史考特(Ridley Scott)終於帶來新作「異形：羅穆路斯」，讓這個可怕的外星生物再度捲土重來。電影採用全新的角色，並找來了卡莉史派妮（Cailee Spaeny）等新演員演出。

在「異形：羅穆路斯」中，不僅雷利史考特擔任製片，導演也請來了詹姆斯卡麥隆（James Cameron）給予不少建議，這兩位名導作品各有特色，曾拍過「神鬼戰士」、「銀翼殺手」等片的雷利史考特，在「異形」中不但將恐懼氣氛拉好拉滿，還將女主角雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）形塑成剛毅堅強的女性代表。而執導過「阿凡達」、「鐵達尼號」等賣座電影的詹姆斯卡麥隆，則是將「異形2」帶往科幻動作領域。

在新作開拍之前，雷利史考特對劇組曾交待了一句：「別搞砸了！」但據說導演費德阿瓦雷茲（Federico Alvarez）之後帶著初剪版給史考特看後，這位德高望重的導演說了評語：「費德，我能說什麼？這真是太棒了！」至於詹姆斯卡麥隆則是花了很多時間和費德阿瓦雷茲討論了異形起源、卡麥隆在拍攝「異形2」的經驗，然後他也看了初剪並給了意見，讓導演十分感動，「我很榮幸能有這些重量級人物的一起參與，幫助我們讓這部電影變得更好。」