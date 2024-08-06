玉婆紀錄片上架 1964年40小時「遺失的錄音帶」曝光

1962年伊莉莎白泰勒飾演「埃及豔后」(Cleopatra)劇照。(美聯社)

好萊塢 傳奇女星「玉婆」伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)紀錄片「伊莉莎白泰勒：遺失的錄音帶」(Elizabeth Taylor: The Lost Tapes)3日在HBO串流平台Max上架。

紀錄片由納妮特·柏斯坦(Nanette Burstein)執導，主要以1964年伊莉莎白泰勒32歲時所做的40小時「遺失的」訪問為素材，當年玉婆結束與第四任丈夫艾迪費雪(Eddie Fisher)的婚姻，並且開始與李察波頓 (Richard Burton)的下一段婚姻。

紀錄片結合稀有的家庭影片和來自伊莉莎白泰勒財產的照片，展示玉婆巔峰時期的風采。(玉婆於2011年去世，享壽79歲。)

伊莉莎白泰勒1960年與第四任丈夫艾迪費雪新婚時的照片。(美聯社)

以下是「伊莉莎白泰勒：遺失的錄音帶」的資訊。

這段40小時的訪問由Life雜誌記者梅里藍(Richard Meryman)錄製，當時他正在撰寫伊莉莎白泰勒的傳記，柏斯坦說這段研究用錄音帶「本來永遠不應該被大眾聽見」，錄音帶在閣樓裡躺了數十年，梅里藍2015年過世，多年後他的遺孀發現錄音帶。

伊莉莎白泰勒多次告訴梅里藍不要將她剛剛講的故事寫進書裡，而這些故事現在透過紀錄片公開。

紀錄片中展示1952年伊莉莎白泰勒在倫敦與第二任丈夫邁克爾威爾丁(Michael Wilding)結婚時的驚人影像，當時甚至得出動警察擋住尖叫的粉絲。

柏斯坦說：「那時早在任何醜聞發生之前，她甚至還沒達到出名的巔峰，但那一場面看起來就像是披頭四(The Beatles)突然出現一般，這讓我驚訝。」