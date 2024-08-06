史努比狗狗 從幫派饒舌歌手到奧運火炬手

嘻哈歌手史努比狗狗擔任2024巴黎奧運聖火傳遞手。(路透)

饒舌巨星史奴比狗狗(Snoop Dogg)在今年巴黎奧運 擔任火炬手，這位大麻企業家兼嘻哈天王如今年紀稍長了一些、更有智慧，也更加討人喜歡。

他在1990年代曾因謀殺案受審，也和「家政女王」瑪莎·史都華(Martha Stewart)結為好友，現在還為奧運傳遞聖火，讓人好奇，這名曾混過幫派的傳奇饒舌歌手是如何蛻變為今日的模樣？

威廉斯(P. Frank Williams)曾為「洛杉磯 時報」報導史奴比狗狗的謀殺審判，他告訴有線電視新聞網(CNN)，答案其實很簡單，「他努力工作並且熱愛他做的事情。史奴比狗狗有種討人喜歡的特質和魅力。」

史奴比狗狗本名為布羅德斯(Calvin Cordozar Broadus Jr.)，出生於加州 長灘(Long Beach)，因為長得像漫畫角色史奴比而獲得這一小名。

在他的成長時期，洛杉磯貧民區充斥幫派暴力和毒品，儘管高中時期是明星運動員，史奴比狗狗仍捲入幫派生活，在青少年時期販毒並惹上麻煩。

這種「黑幫」形象在他1992年初成名時便一直伴隨左右。

1993年史努比狗狗和他的保鑣被控謀殺，保鑣承認開槍，但聲稱是出於自衛。

1996年兩人獲判無罪。史努比狗狗在同年發行第二張錄音室專輯「Tha Doggfather」，展示他較柔和的一面，據他說唱片公司對此並不滿意。

這張專輯與首張專輯明顯不同，感覺更壓抑，不如首張專輯般硬派。

2019年史努比狗狗在傑梅爾·希爾(Jemele Hill)的podcast節目透露，當時死囚唱片(Death Row Records)公司希望他繼續保持黑幫形象，「但我剛經歷一場謀殺案，我做不到。」

他表示：「我的心和精神都不在那一狀態」，因此他拒絕了唱片公司的意見。

史努比狗狗決定保持真實，這代表隨著生活變化而成長，「隨著年紀增長會學習如何當個男人。我從不害怕安頓我的生活，說我現在有家庭了」。

而被選為奧運火炬手則充分顯現出他現在的形象和地位。

他接受NBC採訪時談到這件事的意義：「我發現舉著火炬時，就是和平的信使，所以我真的感覺非常棒。」