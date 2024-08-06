實境秀「野獸遊戲」 參賽者爆環境差、幾天才有乾淨內衣

實境秀「野獸遊戲」(Beast Games)遭參賽者投訴，拍攝環境安全堪憂，而且缺乏食物與醫療照護。圖為該節目主持人網紅「野獸先生」。(美聯社)

紐約時報 報導，全球訂閱數最高的YouTube 頻道博主(YouTuber)「野獸先生(MrBeast)」再爆爭議，其與亞馬遜 米高梅製片廠(Amazon MGM Studios)合作的實境秀「野獸遊戲」(Beast Games)遭參賽者投訴，拍攝環境安全堪憂，而且缺乏食物與醫療照護。

7月參與實境秀錄製的數十名參賽者匿名向紐約時報透露他們的經歷，表示在內華達州忠實體育場(Allegiant Stadium)拍攝期間，他們沒有獲得足夠的飲食供應和醫療照護，並有部分參賽者在挑戰時受傷。

參與者被要求簽署的合約內容包括：「我理解這類活動可能造成我死亡、生病或嚴重的身體傷害，包括但不限於疲勞、脫水、過度勞累、灼傷和中暑。」這類內容在實境秀合約中相當常見。

但一些參賽者並未預料到他們所聲稱經歷的不安全條件，「我們報名參加這一節目，但不是為了沒吃沒喝，或不被當人對待。」

一人表示看到有些人被用擔架抬離體育場，不過沒有嚴重受傷事件通報，另一人看到有人嘔吐，貌似昏倒，一些人因為看似輕微的受傷而住院治療。

參賽者表示劇組一天只供應兩餐，而且毫不考慮到飲食限制和過敏問題。

MrBeast的代表反駁這些指控，表示他們每日提供三餐，也有多種選項以符合飲食需求。

一些參賽者稱，他們在競賽前交給工作人員的藥物沒有準時分發；一些人稱他們等待數小時甚至是幾天才拿到乾淨的內衣。

此外，參賽者覺得被誤導，原本以為只有1000人競爭該節目的500萬元獎金，結果7月的活動有2000名參賽者。據報導，初步階段是為了篩選1000名參賽者，他們最終將實際在節目中競賽。

MrBeast發言人聲稱：「包括2000多名參賽者的MrBeast宣傳影片拍攝，不幸地因CrowdStrike當機事件、極端天氣和其他意外的後勤和通訊問題而變得複雜，我們正在對此審查。」