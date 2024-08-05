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「死侍與金鋼狼」破X戰警最高紀錄 感性發文帶出舊反派

記者陳建嘉／即時報導
萊恩雷諾斯曬出「死侍與金鋼狼」多張幕後照。(取材自Instagram)
萊恩雷諾斯曬出「死侍與金鋼狼」多張幕後照。(取材自Instagram)

「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）全球票房熱賣，北美累積票房目前以3.95億美元登上2024年票房亞軍，僅次於迪士尼自家的「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2），全球票房更高達8.24億美元，不僅是福斯「X戰警」系列最賣座電影，更成為萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）主演最賣座電影，接下來即將挑戰影史最賣座R級電影「小丑」(Joker)，萊恩雷諾斯也感性發文，表示10年前完全沒想到能到達現在的成就。

萊恩雷諾斯眼見「死侍與金鋼狼」在次周仍有非常驚人的成績，簡直可說是前兩集的首周票房，是他一開始製作時，完全想像不到的高度，「這一切感覺像是發生在別部片身上，但不管怎樣，製作這些電影的樂趣遠超過任何人應該擁有的，我忍不住回憶起這段時光」，萊恩也逐一致謝系列編劇，更點名前兩集導演，並說最重要的夥伴當然是導演尚恩李維(Shawn Levy)、多年好友休傑克曼。

萊恩更感性表示後期製作相當辛苦，也感謝任何一位願意現身力挺的客串人物，更要感謝多次進場力挺的觀眾，「謝謝大家願意多刷，能夠與這些新角色結交成為朋友，也能看到一些熟悉的老臉孔，這真的是太棒了」，底下留言甚至釣出首集反派「阿賈克斯」艾德斯克林現身留言誇讚，讓網友紛紛稱讚「最愛反派」。

此外，「死侍與金鋼狼」最新宣傳攻勢出賣狼叔「肉體」，首先他不耐煩地以性感姿勢臥躺在沙發上，但他隨即起身說他辦不到，死侍便立刻說服他可以，原來他們是向熱門美國實境節目「千金求鑽石」（The Bachelor）的廣大女性觀眾群喊話：「這是部跟男友最讚的約會電影」，還要狼叔同時拿著一朵死侍以為是「向日葵」的紅玫瑰，但狼叔依然抵死不從。

死侍繼續灌狼叔迷湯、說他是一位自信強大的男性，更具體說出18-49歲的女性觀眾就是愛他，但狼叔仍不為所動，他只好使用激將法、以時下年輕人用語來揶揄狼叔是老人，反而讓狼叔直接不爽閃邊站，死侍只好親自上陣，但仍引導攝影機特寫狼叔背面下半身的「雙頰」，耍賤本色不改！

萊恩雷諾斯(右起)、漫威影業執行長凱文費吉與導演尚恩李維。(取材自Instagr...
萊恩雷諾斯(右起)、漫威影業執行長凱文費吉與導演尚恩李維。(取材自Instagram)
萊恩雷諾斯曬出「死侍與金鋼狼」多張幕後照。(取材自Instagram)
萊恩雷諾斯曬出「死侍與金鋼狼」多張幕後照。(取材自Instagram)
萊恩雷諾斯與休傑克曼的多年友誼是「死侍與金鋼狼」成功原因。(取材自Instagr...
萊恩雷諾斯與休傑克曼的多年友誼是「死侍與金鋼狼」成功原因。(取材自Instagram)

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