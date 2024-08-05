「歌舞青春」男星度假出意外 被從泳池被拖出送醫

柴克艾弗隆被爆泳池意外，緊急送醫。(路透)

憑藉迪士尼 電影「歌舞青春」走紅全球的好萊塢 男星柴克艾弗隆（Zac Efron），日前驚傳發生意外，被人從泳池拖上來緊急送醫，對此經紀人也證實了此消息。

柴克艾弗隆日前才現身法國巴黎，為參加奧運 比賽的美國隊加油打氣，接著飛到西班牙度假勝地伊微沙島度假，沒想到卻驚傳意外。據外媒「TMZ」報導，當時柴克艾弗隆在別墅的泳池內游泳，被兩名員工發現在泳池裡後，隨即被拖出水中。事後，經紀人表示這僅是「小」意外，並強調送醫純粹是「預防性措施」。

據悉，外媒記者為了瞭解實際狀況，進一步詢問西班牙政府，希望能獲得解答，不過並未得到官方任何回應。唯一知道的是柴克艾弗隆送醫之後，隔天早上便已經出院，目前恢復進度良好，身體並無任何大礙。

36歲的柴克艾弗隆以迪士尼「歌舞青春」系列作品走紅，當年能歌善舞角色Troy堪稱「靦腆帥」的代表，後來為了轉型，積極練壯，接演不少好萊塢商業喜劇「海灘救護隊」、「惡鄰纏身」等，努力轉型成為實力派演員。他和女星妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的新片「非常家務事」（A Family Affair），更有激烈床戲橋段。