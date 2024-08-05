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阿湯又傳緋聞 戀上25歲獨臂女歌手 相差37歲

記者黃保慧／綜合報導
湯姆克魯斯(中)傳將在法國奧運閉幕式演出。(路透)
湯姆克魯斯(中)傳將在法國奧運閉幕式演出。(路透)

62歲的湯姆克魯斯(Tom Cruise)不只作品精采，感情生活也相當豐富，經歷許多緋聞後，最新爆出他愛上25歲西班牙獨臂女歌手Victoria Canal，是段相差37歲的「父女戀」？

湯姆克魯斯去年曾被傳出與36歲俄羅斯名媛埃爾西娜海洛娃（Elsina Khayrova）約會，但最終宣告分手；今年3月時又傳出與他看中在電影「捍衛戰士：獨行俠」中合作的34歲演員莫妮卡巴巴羅(Monica Barbaro)，無奈後來沒下文；近日則爆出他愛上25歲西班牙獨臂女歌手Victoria。

據外媒報導，他們今年在英國大型音樂節結識後一見如故，先前女方更受邀到「不可能的任務8」英國的拍攝地探班，現場工作人員嗅出兩人非比尋常的曖昧氛圍。工作人員透露，Victoria與阿湯哥見面約會至少5次，之前更被拍到兩人一起搭乘直升機，阿湯哥對女方呵護備至。

此外，據八卦媒體「TMZ」報導，阿湯哥傳出將參與本屆巴黎奧運會閉幕式，將從法蘭西體育場的上方用繩索垂降，落在體育場地面，拿起奧運會旗，隨後電視畫面將切到一段預錄的影片，畫面裡，他會搭乘飛機把會旗從巴黎帶到下屆奧運地點洛杉磯，然後跳傘降落到著名的「好萊塢」地標上。

巴黎奧運 阿湯哥 湯姆克魯斯

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