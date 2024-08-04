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巴奧閉幕 傳阿湯哥要上演不可能任務

娛樂新聞組╱綜合報導
湯姆克魯斯傳要在奧運閉幕式上演曾「不可能的任務」。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯傳要在奧運閉幕式上演曾「不可能的任務」。（圖：UIP提供）

日前巴黎奧運開幕，好萊塢巨星「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）在現場觀禮，因天公不作美下雨淋成落湯雞；而閉幕式，外傳法國要玩得更大，瘋傳阿湯哥將會上演一場「不可能任務」。

據「TMZ」報導，奧運閉幕式訂於8月11日，湯姆克魯斯正在為巴黎奧運閉幕籌備一場史詩級的特技表演。消息人士透露，閉幕式規畫他從法蘭西體育場頂上空降，降落到體育場並舉起奧運會旗，接著會播放今年3月拍攝的短片，內容是他帶著奧運會旗從法國飛往洛杉磯，並且在當地著名地標好萊塢標誌（Hollywood Sign）跳傘降落。

湯姆克魯斯3月被拍到在好萊塢標誌上的照片，但是沒有他在空中的畫面，所以沒有人發現與奧運有關。消息指在洛杉磯拍攝的動作皆由湯姆克魯斯親身上陣。不過，一切情況還很複雜，屆時阿湯哥的空降場面或許也可能由特技演員演出。

奧運開幕、閉幕式過去曾上演「領袖空降」場面。例如2012年倫敦奧運開幕式，當時的英國女王伊莉莎白二世特地合體「007」丹尼爾克雷格Daniel Craig，拍了一段跳傘降落的影片，最後本尊從容現身。2016年里約奧運閉幕，日本身為下屆主辦國放送一段影片，影片最後首相安倍晉三化身超級瑪利歐，透過大水管從日本穿到里約。

湯姆克魯斯(右)即便淋成落湯雞也要支持巴黎奧運。(取材自Instagram)
湯姆克魯斯(右)即便淋成落湯雞也要支持巴黎奧運。(取材自Instagram)

巴黎奧運 湯姆克魯斯 阿湯哥

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