我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

娜塔莉波曼首拍電視劇 甩婚變迎向新人生

記者陳建嘉／綜合報導
娜塔莉波曼主演「湖中的女人」飾演婚變女性，而她現實生活中也才剛離婚。（美聯社）
娜塔莉波曼主演「湖中的女人」飾演婚變女性，而她現實生活中也才剛離婚。（美聯社）

娜塔莉波曼（Natalie Portman）近期推出首部主演美劇「湖中的女人」（The Lady in the Lake），並接受本報系聯合報專訪，她今年3月傳出離婚，早於去年就正式斷開結婚12年的編舞家老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied），娜塔莉也同步向媒體證實此事，沒想到新劇就飾演婚姻觸礁的記者麥蒂，被問與麥蒂的相似度有多高，她僅表示「我與麥蒂都一樣，正要迎向新的開始」。

娜塔莉從影30餘年以來，首度拍攝電視劇，「現在的串流平台盛行，戲劇、電影已經沒有太大的差別，再加上我真的很喜歡這個劇本才會演出，對我來說這也是個全新的開始吧」。

「湖中的女人」的故事背景設定在1960年代，娜塔莉飾演的猶太人主婦麥蒂，歷經分居之後，回歸記者開始偵查一件離奇的失蹤案，意外與另一名黑人主婦有所連結，「當時女人被認定只能依附男人，她們一直要等到60年代才有完整的投票權，現在甚至都能選總統了，我想要記錄的就是那一段歷史」，她同時也積極研究當代女性在家庭、職場遭受的歧視，「麥蒂不顧一切成為記者，還要揭發命案真相，她絕對是個英雄」。

提到記者，娜塔莉則表示這是一個非常艱難的職業，完全不輸給演員，「記者要很有研究精神，就是為了呈現真相」，但她並不喜歡被跟拍、爆料，「畢竟我是一個演員，觀眾對我了解得愈少，我更容易詮釋各種完全不一樣的角色」，她並說自己一直很幸運，「我演過很多很棒的劇本，有很多難以置信的經歷，這次又能與大家分享這麼一部精采的戲劇，真的感激這一切」。「湖中的女人」現正在Apple TV+熱播中。

娜塔莉波曼戲中再度展現精湛演技。（圖／Apple TV+提供）
娜塔莉波曼戲中再度展現精湛演技。（圖／Apple TV+提供）

投票 美劇 歧視

上一則

張柏芝意外露腰間刺青 傳與鋒菲戀有關

下一則

大S兒子直播想出鏡 對汪小菲吐一句話驚呆網友

延伸閱讀

專訪／娜塔莉波曼年初傳婚變「湖中的女人」新的開始

專訪／娜塔莉波曼年初傳婚變「湖中的女人」新的開始
「繁花」胡歌、馬伊琍 入圍首爾電視劇大賞最佳男女主角

「繁花」胡歌、馬伊琍 入圍首爾電視劇大賞最佳男女主角
陳妍希爆婚變後「首度公開提陳曉」… 捧臉微笑被酸「別再裝了」

陳妍希爆婚變後「首度公開提陳曉」… 捧臉微笑被酸「別再裝了」
陳妍希爆婚變後首公開提陳曉 網熱論微表情背後含義

陳妍希爆婚變後首公開提陳曉 網熱論微表情背後含義

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
郭晶晶曾與同為跳水隊的田亮（左）譜出一段「亮晶晶」戀曲。（新華社資料照片）

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

2024-08-02 22:54
子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

2024-08-01 15:44
粉絲憂李現淪為鑲邊男主角。(取材自微博)

李現古裝不亮眼？ 二搭楊紫劇照曝光 網擔心帥不過「這位男二」

2024-07-31 22:34

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好