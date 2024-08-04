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「阿比與阿弟」續35年緣 基努李維百老匯首秀「等待果陀」

編譯廖振堯／綜合報導
1989年基努李維(右)與亞歷克斯溫特(左)在「阿比與阿弟的冒險」首度攜手合作，為兩人打開星作，35年後兩人將再度於紐約百老匯聚首，共同演出經典荒誕派劇「等待果陀」。(美聯社)
1989年基努李維(右)與亞歷克斯溫特(左)在「阿比與阿弟的冒險」首度攜手合作，為兩人打開星作，35年後兩人將再度於紐約百老匯聚首，共同演出經典荒誕派劇「等待果陀」。(美聯社)

基努李維(Keanu Reeves)與亞歷克斯溫特(Alex Winter)在「阿比與阿弟」(Bill & Ted)系列作攜手演出三次，可說是基努李維首開星路之作，而兩人將再度於紐約百老匯聚首，共同演出經典荒誕派戲劇「等待果陀」(Waiting for Godot)。

美聯社報導，該劇預計於2025年秋季演出，由近期擔任最新版「羅密歐與茱麗葉」(Romeo & Juliet)舞台劇導演的傑米洛伊(Jamie Lloyd)執導。

「等待果陀」是由已故的愛爾蘭、法國作家薩繆爾·貝克特(Samuel Beckett)於1952年完成的代表作，隔年在巴黎首演後便引發激烈爭議；美國則是1956年於百老匯首演，此後已重新上演三次，最近一次是2013年由兩大老戲骨伊恩麥克連(Ian McKellen)和派崔克史都華(Patrick Stewart)主演。

基努李維將飾演弗拉基米爾(Vladimir)，另一主角愛斯特拉岡(Estragon)則由亞歷克斯溫特擔綱。「等待果陀」和「阿比與阿弟」似有異曲同工之妙：「等待果陀」兩位總是言不及義的主角枯等從未現身的果陀，期間充滿瑣碎拙劣的言論與爭執，兩人堅持要等到果陀卻又因為各種鬧劇毫無進展；「阿比與阿弟」中兩位主角懶散愛玩、不重課業，歷史課險些被當，不同的是兩人在無厘頭對話和笑鬧中成功合作、推進劇情，迎來好結局。

1989年「阿比與阿弟」後，基努李維敲下捍衛戰警(Speed)、駭客任務(Matrix)等賣座大片，人氣扶搖直上，「等待果陀」將是他的百老匯首秀。亞歷克斯溫特的舞台劇經驗較豐富，70年代曾兩度登上百老匯演出音樂劇「國王與我」(The King and I)和「小飛俠」(Peter Pan)。

百老匯 基努李維 台劇

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