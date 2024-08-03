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巴奧／除了金銀還有鑽石 奧運場上的求婚名場面真不少

傳小賈斯汀老婆太揮霍 財產急速蒸發去當婚禮歌手

娛樂新聞組╱即時報導
小賈斯汀(左)與妻子海莉(右)今年5月重新交換婚禮誓言，並宣布懷孕。(取材自Instagram)
小賈斯汀(左)與妻子海莉(右)今年5月重新交換婚禮誓言，並宣布懷孕。(取材自Instagram)

今年3月才滿30歲的加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）出道多年，唱過許多膾炙人口的經典作品，他上月當起印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）娶媳婦的婚禮歌手，據說唱酬高達1000萬美元，消息來源表示「小賈斯汀最近需錢孔急」，並指他懷孕近9個月老婆海莉（Hailey Bieber）太揮霍，害小賈財產急速蒸發。

根據英國每日郵報報導，海莉花錢不眨眼，她光是搭私人飛機到處跑就花了上千萬美元，曾搭私人飛機去某個特定的美甲沙龍做指甲。消息來源更指出，小賈婚後都被海莉管得死死的，他失去創作動力、靈感，自2021年就沒再發行專輯、2022年後也沒再巡迴演出。他在2023年1月時，將他全部291首歌曲的版權出售，由音樂投資公司Hipgnosis Songs Capital以2億美元買下。

今年5月，小賈斯汀與海莉在夏威夷重新交換婚禮誓言，並宣布懷孕6個月。消息來源指海莉為了重新交換誓言，堅持換戒指，將原來原來的10克拉婚戒換成值150萬美元18克拉的大鑽戒。消息來源並指出海莉現在希望小賈看起來不修邊幅，這樣其他女人就不會覬覦他。

小賈斯汀與海莉的發言人對於這篇報導不願多做回應，只說其中對海莉的指控「令人不齒」。

小賈與海莉早在2014年就傳出交往，但兩人都未正面回應，直到2016年小賈高調上傳了兩人接吻的照片，才官宣戀情。兩人最後於2018年結婚，婚後兩人不時甜蜜放閃，小賈也經常寫歌表達對老婆的愛意，被粉絲戲稱是「寵妻狂魔」。 

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