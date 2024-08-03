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小班、珍妮佛洛佩茲情已逝？ 傳離婚文件定稿

記者陳建嘉／綜合報導
班艾佛列克（右）、珍妮佛洛佩茲已有數個月沒有合體出席活動。（路透資料照片）
班艾佛列克（右）、珍妮佛洛佩茲已有數個月沒有合體出席活動。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）結婚已有兩年，近期頻傳婚變，原本如膠似漆的兩人，竟然沒有一起過結婚紀念日，更傳出珍妮佛於7月24日迎接55歲生日時，班艾佛列克也未到場，外媒指出他們挽救婚姻已經徹底失敗，離婚文件已經定稿，但還沒繳交，待確定日期後也會共同發出離婚聲明。

即便舊情復燃，不過小班似乎仍不適應珍妮佛一貫高調的作風，即便珍妮佛為了讓小班安心，甚至取消30多場「這就是我」巡迴演唱會，似乎也無法彌補。英媒「每日郵報」引述珍妮佛的友人發言，表示她已傷透了心，導火線便是小班在她生日那天，竟然沒有出席她的生日宴會，還在那天豪擲2050萬美元，買下洛杉磯西區的豪宅，預備當作自己的「單身公寓」，讓珍妮佛已然心死。

不僅如此，他們賣掉位於比佛利山莊的豪宅之後，最後一次被媒體拍到合體現身，已是今年3月底，之後兩人便展開分居生活，最近也開始協商離婚分產細節，消息人士更表示：「珍妮佛無法完全掌控小班，小班也無法改變珍妮佛，兩人的婚姻充滿歧見。」班艾佛列克最近製作新片「鬧事之徒」找來好友麥特戴蒙（Matt Damon）、弟弟凱西艾佛列克（Casey Affleck）主演，迄今也未現身宣傳，讓外界對他的感情動向感到好奇。

班艾佛列克 比佛利山 珍妮佛洛佩茲

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