布蘭妮自傳電影 「瘋狂亞洲富豪」台裔導演朱浩偉執導

流行天后「小甜甜」布蘭妮回憶錄「真我布蘭妮」將由環影電影公司搬上螢幕，並請來「瘋狂亞洲富豪」的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導。(美聯社)

環球影業(Universal Pictures)8月1日宣布標得流行天后「小甜甜」布蘭妮 (Britney Spears)回憶錄「真我布蘭妮」(The Woman in Me)的電影版權，並請來「瘋狂亞洲富豪 」(Crazy Rich Asians)的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導拍攝。

美聯社報導，經過競爭激烈的拍賣後，環球影業奪得布蘭妮回憶錄「真我布蘭妮」(The Woman In Me)的電影版權。

「真我布蘭妮」回憶錄2023年10月發行以來，已在全球銷售逾250萬冊。

「真我布蘭妮」翻拍電影將由朱浩偉擔綱導演，馬克普拉特(Marc Platt)擔任製片。

朱浩偉的著名作品包括「瘋狂亞洲富豪」和「狂舞紐約」(In the Heights)，普拉特的著名作品則有「魔法壞女巫」(Wicked)和「樂來愈愛你」(La La Land)。

布蘭妮在「X平台」上慶祝此消息，她寫道，「很高興與我的粉絲分享，我持續與馬克普拉特合作推動的祕密計畫。他總是製作我最喜歡的電影」，「敬請期待」。

42歲的布蘭妮在「真我布蘭妮」詳述她從「米老鼠俱樂部」(Mickey Mouse Club)到全球流行巨星的成名之路，以及她2021年透過司法途徑擺脫生父「監護權」的抗爭歷程。

「真我布蘭妮」有聲書由好萊塢 演員蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)獻聲講述，獲得廣大關注，內容包括布蘭妮約20年前曾為賈斯汀提姆布萊克(Justin Timberlake)墮胎的暗黑內幕。

音樂傳記電影近年成為好萊塢最賣座的電影類型之一，例如「貓王艾維斯」(Elvis)就在去年的奧斯卡 金像獎和許多影展大放異采。