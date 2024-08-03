我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

布蘭妮自傳電影 「瘋狂亞洲富豪」台裔導演朱浩偉執導

編譯陳韻涵／綜合報導
流行天后「小甜甜」布蘭妮回憶錄「真我布蘭妮」將由環影電影公司搬上螢幕，並請來「瘋狂亞洲富豪」的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導。(美聯社)
流行天后「小甜甜」布蘭妮回憶錄「真我布蘭妮」將由環影電影公司搬上螢幕，並請來「瘋狂亞洲富豪」的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導。(美聯社)

環球影業(Universal Pictures)8月1日宣布標得流行天后「小甜甜」布蘭妮 (Britney Spears)回憶錄「真我布蘭妮」(The Woman in Me)的電影版權，並請來「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)的台裔導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導拍攝。

美聯社報導，經過競爭激烈的拍賣後，環球影業奪得布蘭妮回憶錄「真我布蘭妮」(The Woman In Me)的電影版權。

「真我布蘭妮」回憶錄2023年10月發行以來，已在全球銷售逾250萬冊。

「真我布蘭妮」翻拍電影將由朱浩偉擔綱導演，馬克普拉特(Marc Platt)擔任製片。

朱浩偉的著名作品包括「瘋狂亞洲富豪」和「狂舞紐約」(In the Heights)，普拉特的著名作品則有「魔法壞女巫」(Wicked)和「樂來愈愛你」(La La Land)。

布蘭妮在「X平台」上慶祝此消息，她寫道，「很高興與我的粉絲分享，我持續與馬克普拉特合作推動的祕密計畫。他總是製作我最喜歡的電影」，「敬請期待」。

42歲的布蘭妮在「真我布蘭妮」詳述她從「米老鼠俱樂部」(Mickey Mouse Club)到全球流行巨星的成名之路，以及她2021年透過司法途徑擺脫生父「監護權」的抗爭歷程。

「真我布蘭妮」有聲書由好萊塢演員蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)獻聲講述，獲得廣大關注，內容包括布蘭妮約20年前曾為賈斯汀提姆布萊克(Justin Timberlake)墮胎的暗黑內幕。

音樂傳記電影近年成為好萊塢最賣座的電影類型之一，例如「貓王艾維斯」(Elvis)就在去年的奧斯卡金像獎和許多影展大放異采。

瘋狂亞洲富豪 好萊塢 奧斯卡

上一則

吳佩慈1打4帶孩去夏令營 有耐心被誇好媽媽

下一則

「中餐廳8」推奧運菜色 2國手驚喜光臨加持

延伸閱讀

梁詠琪鼓勵當劍后 女兒卻想做「飛魚」

梁詠琪鼓勵當劍后 女兒卻想做「飛魚」
李奧納多監製處女秀 好萊塢大咖獻聲「森之聲」

李奧納多監製處女秀 好萊塢大咖獻聲「森之聲」
「河邊的錯誤」獲熱烈回應 導演讚紐約觀眾全球最好

「河邊的錯誤」獲熱烈回應 導演讚紐約觀眾全球最好
灣區瑰寶中餐廳「喜福居」 柯伯特秀點名再掀熱度

灣區瑰寶中餐廳「喜福居」 柯伯特秀點名再掀熱度

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

2024-08-01 15:44
粉絲憂李現淪為鑲邊男主角。(取材自微博)

李現古裝不亮眼？ 二搭楊紫劇照曝光 網擔心帥不過「這位男二」

2024-07-31 22:34
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢