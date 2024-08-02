李奧納多監製處女秀 好萊塢大咖獻聲「森之聲」

李奧納多親自監製動畫電影。（路透資料照片）

奧斯卡 影帝李奧納多狄卡皮歐監製的動畫電影「森之聲：猩火燎原」，將於8月23日中英文版同步上映。本片聯手「黑天鵝」、「隔離島」的金獎製作團隊、「汪汪隊立大功」原創編劇團隊、「神偷奶爸2」視覺特效及「神力女超人1984」聲音設計，再搭配「小王子」配樂團隊，共同打造具環保議題的最新動物英雄故事動畫電影。

「森之聲：猩火燎原」由奧斯卡影帝李奧納多首次監製。(圖／網銀國際影視提供)

電影監製李奧納多與製作公司Appian Way Productions認為「因為環境改變，大氣中的二氧化碳含量增加了地球正在變暖，在製作電影『森之聲：猩火燎原』時，特別將主題聚焦於森林砍伐問題，希望能喚起人類對環境的省思，告訴觀眾大自然的力量遠超過人類，我們應該更加尊重它！」。此部電影在配音陣容上找來多位好萊塢 影星，包括已故奧斯卡得主「飢餓遊戲」唐納蘇德蘭、「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」雅蔓德拉史坦柏、奧斯卡得主「她們」蘿拉鄧恩、奧斯卡得主「沙贊！」系列吉蒙韓蘇等，都在電影中獻聲，賦予角色生動的情感。