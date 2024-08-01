57歲莎瑪海耶克秀比基尼好身材 網讚：地表最辣

莎瑪海耶克曬出比基尼照，大秀好身材。（取材自Instagram）

9月將滿58歲的墨西哥裔好萊塢女星莎瑪海耶克(Salma Hayek Pinault)在Instagram曬出在泳池邊的比基尼照，大秀她凹凸有致的好身材，吸引近57萬人按讚。

莎瑪海耶克的Instagram有2871萬粉絲，她最新的比基尼辣照貼文寫到：「等待8月。」

她先前曾透露保持身材的祕訣，包括練修復瑜伽(restorative yoga)、果汁斷食法(juice cleanses)，還有遛狗，莎瑪海耶克笑稱幾隻寵物 狗是她的「訓練員」。

去年她告訴Glamour月刊：「我以為變老就代表我不會繼續工作了，但我還在工作。我以為變老可能代表再也不會談戀愛，但我戀愛了。」

「我不覺得我失去了靈活性、敏捷性，或者甚至是我的力量，不是的，我仍然繼續往前。令人驚豔，我還在這裡，他們試圖擺脫我，但我還是在這裡。」

粉絲們大讚她仍年輕的火辣外表，展示出「美人魚的氛圍」，一名網友留言讚嘆：「57歲了還是地表最辣美女之一！」

莎瑪海耶克計畫將於9月9日在曼哈頓中城The Pool舉辦的第三屆Caring for Women現場拍賣 會中擔任共同主持人，將出席的名人包括金卡戴珊(Kim Kardashian)、琵豔卡喬普拉(Priyanka Chopra Jonas)、娜歐蜜華茲(Naomi Watts)、馬修麥康納(Matthew McConaughey)、唐娜特拉凡賽斯(Donatella Versace)等人。

這一現場拍賣會由開雲基金會(Kering Foundation)舉辦，去年的拍賣會為性別暴力的受害者籌得300萬元；開雲基金會由莎瑪海耶克的丈夫、開雲執行長皮諾(François-Henri Pinault)經營。