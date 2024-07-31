光聽重機引擎聲最興奮 奧斯汀化身「不羈騎士」超開心

「貓王」奧斯汀巴特勒主演新片「不羈騎士」。(UIP提供)

湯姆哈迪、「貓王」奧斯汀巴特勒熱血電影「不羈騎士」集合堅強演員陣容，一同演繹60年代哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述重機俱樂部騎士們追尋自由的不羈與浪漫。

奧斯汀自曝從小就非常熟悉重機，因為他爸爸和爺爺都會騎車，當他爺爺在他還是一個小男孩的時候，就從加州 搬到亞利桑那州，於是他和他爸爸常常會一起騎車去探望他的爺爺，「我爸在我16歲那年決定該是時候讓我學會騎車，於是他就把我丟到一座公園，讓我在那裡練習騎摩托車。」

當奧斯汀和導演傑夫尼可斯談過片中角色之後，他就開始整天騎車，「後來當我在澳洲 拍攝「貓王艾維斯」的時候，我認識了一個專門修復老舊哈雷重機的傢伙，我們會常常一起騎車。那是我第一次騎上年代久遠的老舊重機，那也幫助我為了演出這部電影做好準備。」

這個經驗則成為導演和整體演員建立同袍情誼的基礎，演員們甚至會透過一起接受訓練的經驗，建立良好的情誼，奧斯汀表示：「我們必須花很多時間練習騎這些重機才能夠熟能生巧，在電影開拍前就常常一起騎車，總共騎了好幾個小時，甚至好幾個月。」