星際大戰莉亞公主性感戲服 拍出17.5萬

「絕地大反攻」片中莉亞公主被俘為奴隸，她穿著金色比基尼橫躺的畫面堪稱「星際大戰」的經典場面，其劇照和海報至今仍是拍賣網站的熱門紀念品。(取材自eBay)

歷史傳承拍賣 行(Heritage Auctions)表示，已故女星凱莉費雪(Carrie Fisher)拍攝科幻電影「星際大戰六部曲：絕地大反攻」(Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi)飾演「莉亞公主」(Princess Leia)所穿的金色比基尼戲服在達拉斯以17萬5000元落槌。同場另拍賣拍星戰電影中的一架小型戰機、海報，以及其他好萊塢 電影道具。

美聯社報導，莉亞公主在「絕地大反攻」片中被俘為奴隸，她穿著金色比基尼橫躺的畫面堪稱「星際大戰」的經典場面，至今仍微星戰迷津津樂道。

英國衛報報導，這套由比基尼、鏈、臂章和手鐲組成的比基尼戲服由星際大戰編劇喬治盧卡斯(George Lucas)創辦的視覺特效公司「光影魔幻工業」(Industrial Light & Magic)首席雕塑家理查米勒(Richard Miller)設計。

另外，星際大戰「曙光乍現」(A New Hope)中的一架微型飛機也在拍賣會上以155萬元價格落槌，這架星戰Y戰機(Y-Wing Starfighter)是在劇情中協助擊落死星(Death Star)的兩架戰機之一。

歷史傳承拍賣行指示，該架星戰Y戰機由2022年過世的美國藝術家坎特韋爾(Colin Cantwell)設計，當初的設計理念由盧卡斯親自下達，他希望電影中的戰機「具備獨特形狀，以利觀眾可以立即分辨出誰是『好人』，誰是『壞蛋』」。

這場好萊塢拍賣會上的商品另有平面藝術家皮克(Bob Peak)創作的「星艦迷航記IV：搶救未來」(Star Trek IV: The Voyage Home)原版電影海報，以10萬6250元拍出，另有一頂曼達洛人(Mandalorian)頭盔以4萬元賣出。