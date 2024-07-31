戲說從頭╱萊恩和休傑克曼 有機會再合體拍戲

「死侍與金鋼狼」導演尚恩李維(右)、休傑克曼與萊恩雷諾斯是相識超過10年的超級好友，住家也都離很近。（圖／漫威影業提供）

導演尚恩李維（Shawn Levy） 帶來執導新片「死侍與金鋼狼」，並與多年老友萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）再度合作，日前在首爾接受本報系聯合報專訪，尚恩曾與萊恩合作「脫稿玩家」，並與休傑克曼合作「鋼鐵擂台」，被問到評價、票房皆佳的2片是否有意拍續集，他語出驚人表示「不如也一起合體拍攝吧，讓拳擊機器人進入電玩世界」。

尚恩提到這2部電影的回響都很好，「多年以來，一直有人跟我說對這2部電影的喜愛」，而他也一直覺得「脫稿玩家」的虛擬遊戲世界、「鋼鐵擂台」的拳擊機器人設定都很迷人，也許可以像「死侍與金鋼狼」那樣合體拍攝，「我想立刻著手這個計畫，希望未來有機會達成」。

這次拍攝「死侍與金鋼狼」，尚恩提到他與2位主角早就是多年老友，合作起來非常愉快，「萊恩總是充滿許多鬼點子，他會丟出許多即興表演，讓我們其他兩人思考如何應對」，也說休傑克曼是片場的暖男，一直盡全力達到他們的需求，「休傑克曼這次變得更幽默、搞笑，表演方式也跟過去完全不一樣」。

尚恩說這部電影籌備已久，如今終於問世，非常希望台灣粉絲可以享受這部電影，「死侍與金鋼狼」自上映以來，全球首周票房便高達4.44億美元，電影現正熱映中。