抗癌多年 「驚聲尖笑」女星46歲驚傳離世
好萊塢喜劇女星艾瑞卡艾許(Erica Ash)曾演過「我家有鬼」、「驚聲尖笑5」等喜劇，未料在傳出死訊，家人也證實她已離世，享年46歲，而她過去因為太熱愛表演，願意棄醫從影，此外，在社群上也相當活躍，外媒「CNN」證實報導，透過家人透露，艾莉卡艾許是與癌症進行了勇敢的長期抗爭後離世。
艾瑞卡其實早就說過自己罹癌，而她在經過治癒後便積極回歸螢光幕，怎料仍不敵病魔，艾瑞卡的家人悲痛發聲：「艾瑞卡是一名了不起、才華卓越的藝人，她以敏銳的智慧、幽默感與對生活的熱情感動了無數人，她將永遠活在我們的心中」。
艾瑞卡艾許的好友，喜劇演員洛妮勒芙（Loni Love），也在得知消息後發文悼念，大讚對方「有才華又搞笑」，也是一個會全心投入工作的人。黑人娛樂電視台（Black Entertainment Television）也在官方IG悼念艾瑞卡，稱她以詼諧幽默聞名，曾在該電視台演出「In Contempt」、「好萊塢人夫日記」等作品。
艾瑞卡成績卓越，更於2017年入圍「有色人種進步協會形象獎（NAACP Image Awards）」的喜劇類最佳女配角獎，而她表示原本差點成為醫生，曾在美國埃默里大學習醫學，後來又前往日本生活，不僅擔任從事模特兒及伴唱歌手，而後回到美國才開始表演，並因為演出「驚聲尖笑5」獲得外界關注。
上一則
湯唯關鍵字上熱搜 莫名被傳「去世」疑炒新戲
下一則
FB留言