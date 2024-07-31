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小勞勃道尼新合約超狂 片酬8000萬天價 配私人飛機

編譯徐薏茹／綜合報導
小勞勃道尼重返漫威，改當反派「末日博士」，片酬近8千萬美元。（取材自Instagram）
小勞勃道尼重返漫威，改當反派「末日博士」，片酬近8千萬美元。（取材自Instagram）

漫威影業29日驚喜宣布，小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)將以反派「末日博士」的新身分重返漫威宇宙，據報導，他將獲得「遠超過」6200萬英鎊（約7965萬美元）的片酬，成為史上片酬最高的電影演員。

除了天價片酬，預計還會有「按照成績調升」的報酬，小勞勃道尼將獲得部分票房收入。

小勞勃道尼重返漫威，不當「鋼鐵人」改當反派「末日博士」。（取材自Instagra...
小勞勃道尼重返漫威，不當「鋼鐵人」改當反派「末日博士」。（取材自Instagram）

合約中的其他高級待遇還包括搭乘私人飛機、專屬保鑣，以及一整個拖車營地。

「末日博士」一角的片酬將超越布魯斯威利(Bruce Willis)「靈異第六感」(Sixth Sense)、湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、威爾史密斯(Will Smith)「MIB星際戰警3」(Men in Black 3)的片酬，使小勞勃道尼晉升為史上片酬最高的影星

過去小勞勃道尼是漫威電影宇宙中片酬最高的演員，他以鋼鐵人東尼·史塔克(Tony Stark)的身分主演三部「鋼鐵人」、四部「復仇者聯盟」(Avengers)電影，客串「無敵浩克」(The Incredible Hulk)、「美國隊長3：英雄內戰」(Captain America: Civil War)及「蜘蛛人：返校日」(Spider-Man: Homecoming)，片酬共4億英鎊(約5.14億美元)。

儘管鋼鐵人東尼·史塔克已經在「復仇者聯盟：終局之戰」戰死，與觀眾說再見，但該系列的多重宇宙設定將讓小勞勃道尼得以回歸。

29日他現身聖地牙哥國際漫畫展(SDCC)，宣布演出「末日博士」的最新消息，讓影迷既激動又驚喜，曾執導多部漫威宇宙電影的羅素兄弟(Russo Brothers)也將獲得6200萬英鎊的報酬，回歸執導接下來兩部「復仇者聯盟」。

漫威近期推出的幾部電影票房慘澹，包括「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)及「驚奇隊長2」(The Marvels)。現在漫威希望能靠小勞勃道尼的回歸來拯救漫威電影宇宙。

最新的「復仇者聯盟」將於2025年在倫敦開拍。

小勞勃道尼要求「復仇者聯盟5」導演必須由老搭檔羅素兄弟回歸。（取材自Instag...
小勞勃道尼要求「復仇者聯盟5」導演必須由老搭檔羅素兄弟回歸。（取材自Instagram）

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