喬許哈奈特自曝曾被狂粉跟蹤 「持槍者要我叫他爸爸」

喬許哈奈特主演新片「圈套」。(華納兄弟提供)

喬許哈奈特主演驚悚新片「圈套」，故事敘述一場萬人共襄盛舉的大型演唱會，其實是FBI 設法捕捉令人聞風喪膽的連環殺手「屠夫」所設下的圈套，隨著故事推演，「屠夫」的真面目也將呼之欲出。喬許哈奈特近日受訪，提到當年一連演出「珍珠港」、「黑鷹計劃」以及「停機四十天」爆紅，卻選擇淡出演藝圈，是因為遇到恐怖跟蹤狂，「我不想多說，但的確發生一些事，有些人出現在我家，更有一個人拿槍在首映會上說是我爸爸，而他最後當然入獄了」。

喬許向「衛報」透露外界大量的關注，讓他辛苦到喘不過氣，「當時我有一個想法，那就是放棄一切，你看到一些人發生的事，他們為此極度困擾，我不想這樣」，不過喬許哈奈特另外曝光黑暗的原因，並說自己是跟蹤者的目標，「人們當時對我的關注，已經到了不健康的程度」，喬許表示那是一段奇怪的時光，當然不想成為獵物。