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喬許哈奈特自曝曾被狂粉跟蹤 「持槍者要我叫他爸爸」

記者陳建嘉／即時報導
喬許哈奈特主演新片「圈套」。(華納兄弟提供)
喬許哈奈特主演新片「圈套」。(華納兄弟提供)

喬許哈奈特主演驚悚新片「圈套」，故事敘述一場萬人共襄盛舉的大型演唱會，其實是FBI設法捕捉令人聞風喪膽的連環殺手「屠夫」所設下的圈套，隨著故事推演，「屠夫」的真面目也將呼之欲出。喬許哈奈特近日受訪，提到當年一連演出「珍珠港」、「黑鷹計劃」以及「停機四十天」爆紅，卻選擇淡出演藝圈，是因為遇到恐怖跟蹤狂，「我不想多說，但的確發生一些事，有些人出現在我家，更有一個人拿槍在首映會上說是我爸爸，而他最後當然入獄了」。

喬許向「衛報」透露外界大量的關注，讓他辛苦到喘不過氣，「當時我有一個想法，那就是放棄一切，你看到一些人發生的事，他們為此極度困擾，我不想這樣」，不過喬許哈奈特另外曝光黑暗的原因，並說自己是跟蹤者的目標，「人們當時對我的關注，已經到了不健康的程度」，喬許表示那是一段奇怪的時光，當然不想成為獵物。

喬許主演新片「圈套」，核心是個關於父女情的故事，喬許哈奈特在片中飾演的庫柏是位很愛女兒的父親，他會帶著女兒去看演唱會；但喬許哈奈特也承認，自己當初並沒有完全理解興奮參加演唱會的粉絲們，覺得「圈套」中粉絲的狂熱程度太過誇張，跟他印象中的演唱會不一樣，直到他最近去了流行音樂天后泰勒斯的演唱會後才改觀。喬許哈奈特說：「大約兩個禮拜以前，我帶著小孩去了泰勒絲在倫敦的時代巡迴演唱會，這是他們有興趣的第一件大事。我在演唱會上看到粉絲非常崇拜泰勒絲，非常瘋狂，甚至會忍不住落淚，這些與導演M.奈沙馬蘭所創造的非常符合，讓我印象深刻。」並很開心能與景仰多年的奈沙馬蘭合作，過程也非常愉快。

喬許哈奈特在新片「圈套」帶片中女兒一起看演唱會。(華納兄弟提供)
喬許哈奈特在新片「圈套」帶片中女兒一起看演唱會。(華納兄弟提供)
喬許哈奈特自曝曾被恐怖粉絲跟蹤。(美聯社)
喬許哈奈特自曝曾被恐怖粉絲跟蹤。(美聯社)
喬許哈奈特終於如願與奈沙馬蘭合作驚悚新片「圈套」。(歐新社)
喬許哈奈特終於如願與奈沙馬蘭合作驚悚新片「圈套」。(歐新社)

泰勒絲 FBI

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