女神卡卡偕未婚夫同遊巴黎 好事近？

女神卡卡最近在個人Instagram社媒帳號中貼出許多和「未婚夫」波蘭斯基的親密合照。(Lady Gaga Instagram)

流行天后「女神卡卡 」(Lady Gaga)日前以性感裝扮在巴黎奧運 開幕式演唱法國經典名曲，博得滿堂喝采，這幾天媒體則捕捉到不少卡卡偕未婚夫麥可波蘭斯基(Michael Polansky)同遊巴黎的鏡頭，可能好事已近。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，女神卡卡日前飛往巴黎，擔任2024年夏季奧運會開幕式表演貴賓，隨後就傳出女神卡卡即將步上紅地毯的好消息。

法國總理艾塔爾(Gabriel Attal)分享在抖音(TikTok)的影片顯示，28日當天，艾塔爾前往奧運游泳比賽會場，與同在現場觀賽的女神卡卡碰面，當女神卡卡介紹身旁的男子給艾塔爾認識時，稱呼這位已交往四年的男友波蘭斯基為「我的未婚夫」。

報導指出，女神卡卡與任職科技業的企業家波蘭斯基的戀情是在2020年美式足球「超級盃 」(Super Bowl)比賽期間首次曝光，不過雙方對於兩人戀情始終保持低調，不過女神卡卡偶爾會在社交媒體Instagram向粉絲分享兩人的浪漫時刻。

2021年女神卡卡在Instagram上傳男友為她精心準備的生日鮮花照片，並發文表示：「在你生日時，男友買下羅馬(Rome)所有鮮花專程送來，我愛你，親愛的，我迫不及待想要回家與你、與我們的狗狗團聚，這才是我想要的一切。」

同年女神卡卡接受娛樂新聞「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)採訪時，罕見對親密愛人公開發表評論；當時她說：「我的狗以及我所愛的男人就是我生命的全部。」