「死侍與金鋼狼」大紅 前任「X教授」有話想說

「死侍與金鋼狼」締造票房佳績。(漫威影業提供)

詹姆斯麥艾維曾在「X戰警」系列飾演年輕版「X教授」，無論在「X戰警：第一戰」或是「X戰警：未來昔日」都有精彩表現，最近他在聖地牙哥 漫畫展宣傳驚悚新片「邪惡勿語」，一改昔日優雅小生形象，化身性格古怪的神祕男子，隨著「死侍與金鋼狼」大紅，外媒「Screen Rant」也問他心情，是否有意回歸，他也大方承認如果劇本好，當然願意回歸，「相反地，如果劇本很糟糕，我也並非一定要答應演出」。

詹姆斯提到他當然清楚「死侍與金鋼狼」本集反派是「王冠」女星艾瑪柯林飾演的「卡珊德拉諾瓦」，同時也是「X教授」的妹妹，「我覺得艾瑪柯林就像我被用AI 畫出來的樣子，當我看到有些人在網路上製作我的AI畫像，看起來有點像那部電影裡的艾瑪柯林」，至於是否願意再演，他則笑稱身為演員什麼都要挑戰，「我是否要回去扮演一個已扮演過的角色？我想成為全新的、不同的詮釋以及新探索的版本，唯一能讓我接受的就是劇本好不好、角色有不有趣」，但他也表示一切都是假設問題。