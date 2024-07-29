小勞勃道尼回歸漫威 化身大反派「末日博士」

小勞勃道尼霸氣宣布回歸漫威電影宇宙。（圖╱漫威影業提供）

小勞勃道尼今年以電影「奧本海默」拿下不少演員獎，如今又帶來大消息，宣布回歸漫威 ，但這次不是以「鋼鐵人」之姿現身，而是將在復仇者聯盟 5「復仇者聯盟：末日之戰」飾演大反派「末日博士」（Dr. Doom）。

漫威影業稍早在聖地牙哥國際動漫展上，一連宣布復仇者聯盟5和6的電影名稱「復仇者聯盟：末日之戰」以及「復仇者聯盟：祕密戰爭」，並分別公布上映日期為2026年5月以及2027年5月，兩部電影也都將由羅素兄弟回歸執導，正當影迷歡呼之際，台上有位戴著末日博士面具的人站上前，面具一摘，沒想到正是小勞勃道尼，瞬間引起現場尖叫歡呼。

其實，這個驚喜有跡可循，小勞勃道尼在以「奧本海默」一連拿下「評論家選擇電影獎最佳男配角」、「金球獎最佳電影男配角」、「美國演員工會最佳男配角獎」及「奧斯卡最佳男配角獎」等獎項後，被媒體問道，獲得奧斯卡獎 ，是否要重返漫威電影宇宙？他當時毫不猶豫地回答「是！非常樂意，它已經是我DNA的一部分了，角色選擇了我，而且你看，我一直都說：『永遠不要跟凱文費吉（漫威工作室總裁）對賭。』必輸無疑，他是莊家，他一定會贏。」如今好消息曝光，影迷又驚又喜。

不過，小勞勃老搭檔「小辣椒」葛妮絲派楚完全狀況外，還在對方貼文留言，「我不懂，所以你現在是壞人了嗎？」讓不少粉絲見狀笑翻。據悉，葛妮絲一直被不少粉絲問道是否會回歸漫威？她去年忍不住回應：「不要再問了，鋼鐵人已經死了，所以我們就沒繼續拍了，為什麼還會想看到沒有鋼鐵人的小辣椒，你可以打電話給漫威，別再問我。」