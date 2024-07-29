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已故歌手歐康納蠟像太醜遭轟 愛爾蘭館方急撤

編譯徐薏茹／綜合報導
已故愛爾蘭歌手欣妮歐康諾的蠟像，展出隔日就緊急撤下。圖為揭幕之前，做最後修整。(美聯社)
已故愛爾蘭歌手欣妮歐康諾的蠟像，展出隔日就緊急撤下。圖為揭幕之前，做最後修整。(美聯社)

愛爾蘭都柏林的「國家蠟像館Plus」(National Wax Museum Plus) 為愛爾蘭歌手欣妮歐康諾(Sinéad O'Connor)的蠟像揭幕，向過世已一周年的她致敬，然而蠟像與本人樣貌相差太大，收到粉絲和家屬的負評，展出隔日蠟像館便緊急將蠟像撤下。

國家蠟像館Plus館方向歐康諾的家人道歉，表示將立即創造形象更準確的蠟像。

歐康諾的手足強恩·歐康諾(John O'Connor)說這一失敗的蠟像很「醜陋」，看起來像是百貨公司櫥窗展示模特和1960年代科幻電視劇數位人偶的結合。

強恩告訴愛爾蘭廣播電視RTE：「昨天我在網路上看到蠟像時覺得震驚，我覺得蠟像看起來像是介於假人和雷鳥神機隊(Thunderbirds)裡某種東西的之間。」

準確捕捉名人的神態並不容易，常讓許多藝術家出糗。

去年波蘭一家蠟像館的威爾斯親王威廉、威爾斯王妃凱特蠟像受盡嘲笑，批評者稱這對蠟像令人毛骨悚然且怪異。

一名雕塑家因為其失敗的葡萄牙足球巨星C羅青銅雕像而被嘲笑，他回工作室重新製作，新作品得到較好的評價。

同樣地，美國女子足球球星布蘭迪·查斯頓(Brandi Chastain)也得到一塊經過修正的銘牌，原本的銘牌讓她看起來像是演員蓋瑞布希(Gary Busey)、米基魯尼(Mickey Rooney)和前新英格蘭愛國者(New England Patriots)教練比爾貝利奇克(Bill Belichick)。

國家蠟像館Plus館長帕迪·登寧(Paddy Dunning)稱歐康諾是老朋友，表示她值得更好的致敬。

蠟像館在聲明中表示：「對於公共對歐康諾蠟像的反饋，我們承認目前的展示作品未達到我們的高標準，或是歐康諾忠實粉絲的期望。」

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