「超人」女員工傳輕生 導演提供心理輔導

美國男星大衛科倫斯韋飾演新版「超人」。(取材自Instagram)

超人系列最新電影「超人：傳承」（Superman）於2024年正式開拍，由美國猛男男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）主演。24日清晨，拍攝現場傳出有「超人」的女性工作人員舉槍自殺，陳屍在停車場的車子內。警方已展開調查，據查與片場正在進行的項目無關。

綜合外電報導，警方聲明指出24日6時47分左右，接獲報案「車內有成年承包商昏迷不醒」，警方抵達現場後，發現停車場某部車內有一名女性卡車司機遺體，死因明顯為舉槍輕生，警方表示不存在謀殺嫌疑，調查指出與任何正在進行的拍攝項目無關。

據外媒報導，「超人」位於亞特蘭大 的片場Trilith Studios，被發現有一名女性在某片場停車場的車內舉槍身亡，該女子是DC/華納新片「超人」的一名劇組司機，據警方表示，24日早上接獲報案趕到片場，死者死因明顯為舉槍輕生，現場證據沒有可疑他殺痕跡，目前調查與片場正在進行的項目無關。

有知情人士透露，工作人員得知此事件後，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）召集所有人，告知如果有需要，會有心理輔導員提供協助，並宣布當天的拍攝停止，不過現在電影已繼續拍攝。