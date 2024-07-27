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當年創最年輕紀錄 第二代龐德喊退休

記者黃保慧／綜合報導
喬治拉贊貝曾演過007詹姆士龐德。（取材自X平台）
喬治拉贊貝曾演過007詹姆士龐德。（取材自X平台）

澳洲男星喬治拉贊貝（George Lazenby）是第二代007詹姆士龐德（James Bond），現年84歲的他26日在社群發表聲明，他表示，「這不是一個容易的決定，但現在是時候宣布我從工作中退休了」。

喬治拉贊貝在社群上發了一張自己的照片，表示今後不會再演出、公開露面、接受訪問以及簽名，他感性說：「這段旅程很有趣，但變老並不有趣。」同時感謝老友兼經紀人自2013年以來的陪伴與協助，今後他要花更多時間陪伴家人，最後說：「我衷心感謝大家多年來的愛護與支持，這對我來說意義重大。」

第一代龐德男星史恩康納萊（Sean Connery）辭演後，喬治拉贊貝於1970年在電影「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）中飾演第二代「詹姆士龐德」，當時年僅30歲，寫下史上最年輕龐德紀錄，然而樹大招風，傳出他跟劇組、同片演員鬧不和的謠言，最後他只演一次龐德就退出。

其實，喬治拉贊貝與龐德道別後，就轉回亞太地區發展，一度和香港嘉禾簽了幾部片約，也敲定在「死亡遊戲」Game of Death和李小龍對戲，然而李小龍和他拍沒兩場戲竟然猝逝，劇本改寫，讓整部片的計畫大亂。他後來回到澳洲發展，2023年12月因為摔倒，造成腦部受傷，在美國洛杉磯的住家接受治療，如今宣布引退，不少影迷也給予祝福。

喬治拉贊貝宣布退休。（取材自X平台）
喬治拉贊貝宣布退休。（取材自X平台）

龐德 澳洲 李小龍

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