當年創最年輕紀錄 第二代龐德喊退休

喬治拉贊貝曾演過007詹姆士龐德。（取材自X平台）

澳洲 男星喬治拉贊貝（George Lazenby）是第二代007詹姆士龐德 （James Bond），現年84歲的他26日在社群發表聲明，他表示，「這不是一個容易的決定，但現在是時候宣布我從工作中退休了」。

喬治拉贊貝在社群上發了一張自己的照片，表示今後不會再演出、公開露面、接受訪問以及簽名，他感性說：「這段旅程很有趣，但變老並不有趣。」同時感謝老友兼經紀人自2013年以來的陪伴與協助，今後他要花更多時間陪伴家人，最後說：「我衷心感謝大家多年來的愛護與支持，這對我來說意義重大。」

第一代龐德男星史恩康納萊（Sean Connery）辭演後，喬治拉贊貝於1970年在電影「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）中飾演第二代「詹姆士龐德」，當時年僅30歲，寫下史上最年輕龐德紀錄，然而樹大招風，傳出他跟劇組、同片演員鬧不和的謠言，最後他只演一次龐德就退出。