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問過小孩才能演 雷神獻聲「變形金剛」要給自家人分紅

記者陳建嘉／即時報導
克里斯漢斯沃配音動畫電影「變形金剛：源起」之前有先洽詢自家小孩。(UIP提供)
克里斯漢斯沃配音動畫電影「變形金剛：源起」之前有先洽詢自家小孩。(UIP提供)

「變形金剛」最新動畫系列電影「變形金剛：源起」(Transformers One)以動畫片形式，打造「變形金剛」系列前傳，講述柯博文、密卡登尚未是宿敵之前的故事，該片於25日在聖地牙哥動漫展舉行發布會，導演喬許庫利、系列製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛與眾多配音演員「雷神」克里斯漢斯沃、布萊恩泰瑞亨利、基根麥可奇一同出席，克里斯更表態「我先問過小孩才能演」，笑稱要給小孩們分紅10%。

至於為何這次拍成動畫片，製片羅倫佐表示是因為要更深入這些機器人的故事，當時「博派」領袖柯博文、「狂派」領袖密卡登還不是宿敵，分別是「奧利安派克斯」及「D-16」時，仍是好兄弟，他們的合作也將永遠改變賽博坦星球的命運。克里斯透露這次主要在洛杉磯的片場錄音，也有回到澳洲老家錄音，小孩就在旁邊，「我在客廳用麥克風和音效技師錄了一部分，我的孩子們就在背後偷聽，甚至試圖分散我的注意力」，但他也感謝小孩們請他接下該片，並說不像以往要在健身房苦練，這次頂多就是暖嗓熱身，「變得輕鬆很多」。

對於能夠加入「變形金剛」系列，克里斯漢斯沃直呼：「真是太棒了，我配音的角色奧利安派克斯，有些人應該知道他將成為柯博文。此外，我對這個起源故事很感興趣，2個最好朋友後來反目成仇，接著是英雄的誕生，這就是他成為我們所愛的無敵柯博文的旅程。」

克里斯漢斯沃配音動畫電影「變形金剛：源起」，掛保證刺激程度不輸真人版。(UIP提...
克里斯漢斯沃配音動畫電影「變形金剛：源起」，掛保證刺激程度不輸真人版。(UIP提供)
「變形金剛：源起」將講述柯博文、密卡登還未成為宿敵之前的故事。(UIP提供)
「變形金剛：源起」將講述柯博文、密卡登還未成為宿敵之前的故事。(UIP提供)
「變形金剛：源起」將講述柯博文、密卡登還未成為宿敵之前的故事。(UIP提供)
「變形金剛：源起」將講述柯博文、密卡登還未成為宿敵之前的故事。(UIP提供)

澳洲 洛杉磯 聖地牙哥

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