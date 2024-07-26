阿湯哥前妻凱蒂荷姆斯素顏上街 臉瘀傷腫脹

凱蒂荷姆斯將加入謀殺懸疑影集「撲克臉」劇組拍戲。(路透資料照片)

英國每日郵報(Daily Mail)報導，凱蒂荷姆斯 (Katie Holmes)日前被拍到素顏現身紐約市 街頭，左眼下方有明顯的瘀傷，面部右側有明顯的局部腫脹，受傷的原因未知。

凱蒂荷姆斯將加入謀殺懸疑影集「撲克臉」(Poker Face)劇組拍戲，她是第二季的客串嘉賓，其他客串演員包括吉安卡洛伊坡托(Giancarlo Esposito)、蓋碧霍夫曼(Gaby Hoffmann)、庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani)；娜塔莎雷昂(Natasha Lyonne)為該劇主演。

凱蒂荷姆斯日前在Instagram宣布將在「撲克臉」演出的消息。

據報導，凱蒂荷姆斯和前夫湯姆克魯斯 (Tom Cruise)的18歲女兒舒莉(Suri Cruise)本月於拉瓜地亞音樂藝術表演高中(LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts)畢業，正準備在今年秋季前往卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)開啟新生活。

舒莉2006年4月18日生於洛杉磯，雙親在當年結婚，2012年離婚。

2014年凱蒂荷姆斯曾透露，身為母親，她的「主要目標」是讓舒莉知道自己有多愛她。

2014年8月凱蒂荷姆斯在「今日秀」(Today)節目中說：「對我來說最重要的事情是讓她(舒莉)知道，我有多麼為她感到驕傲，她的成就代表一切，我做什麼無所謂，真的只與她有關，這是我認為最重要的。」

儘管如今與父親湯姆克魯斯已經幾乎沒有任何關係，但消息人士指出，現在的舒莉是快樂且生活順利的少女，喜歡在紐約市成長。

過去幾年，凱蒂荷姆斯專注於電影製作，同時累積更多舞台經驗。